Ölmeden beş gün önce kendi cenazesine katıldı!
24/04/2017
Son günlerini yaşayan bir kemik kanseri hastası, ‘güzel ölmek istiyorum’ diyerek kendi cenaze törenini düzenledi.
Filipinler’in Davao City şehrinde yaşayan ve geçen hafta hayatını kaybeden 20 yaşındaki kemik kanseri hastası Racine Pregunta’nın ölmeden önce hayata geçirdiği ‘son dileği’ yürek parçaladı.
Ölümcül hastalığın pençesine düşen genç kadın, ‘son dileğim güzel ölmek’ diyerek kendi cenaze törenini organize etti.
Beyaz bir elbise giyip, saçını ve makyajını yaptıran Pregunta, tabutun içine girerek son dileğini gerçekleştirdi.
Genç kadının ölümünden beş gün önce düzenlediği cenaze töreninin fotoğrafları, dış medyada yankı uyandırdı.