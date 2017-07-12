Ölüm ağılda yakaladı...

1. 09.07.2017 tarihinde, saat 04.00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Hasan Özer MUTALLİP (E-76) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin cesedi üzerinde 11.07.2017 tarihinde yapılan otopside ölüm nedeninin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

2. 11.07.2017 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Dilekkaya'da sakin Mustafa BAHÇECİLER (E-53), Erdemli’de bulunan ağılı içerisinde iş yaptığı bir sırada aniden rahatsızlanmıştır. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. 12.07.2017 tarihinde, adı edilenin ölüm sebebinin tespiti için Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan otopsi neticesinde, ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.