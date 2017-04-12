“Ölüm evi” suçluları ağırlıyor

Girne’de geçen Haziran ayında Nedim Bük’ün cesedinin bulunduğu terk edilmiş evle ilgili halen tedbir alınmadı. Bük’ün ölümünün ardından bölgede “ölüm evi” diye adlandırılan harabe ev, suçluları konuk etmeye devam ediyor

Havadis/Duygu Alan

Girne’de 24 Haziran 2016 tarihinde 22 yaşındaki Nedim Bük’ün cesedinin bulunduğu, harabe ev konusunda hiçbir tedbir alınmadı.

Kentin göbeğinde bulunan kapısız ve penceresiz, harabe vaziyetteki ev, suçlulara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Baharın gelmesi ile birlikte büyüyen otların arasında kalarak adeta kamufle olan evde, eski bir şilte, kırık dökük mobilyalar, erkek kıyafetleri, içki şişeleri, yemiş ambalajları, sigara izmaritleri, damacana, battaniye, kül tablası ve daha birçok çöp bulunuyor.

Bölge sakinleri çağrı yaptı: Bu evi artık kapatın

Söz konusu evin yakınlarında çok sayıda konut, iş yeri ve apartman var.

Bölgede ikamet eden birçoğu üniversite öğrencisi bazı vatandaşlar, terk edilmiş ev için her hangi bir önem alınmamasından dolayı tedirgin.

Bölge sakinleri Bük’ün cesedinin bulunmasının ardından polisin evde inceleme yaptıktan gittiğini sonrasında evin kullanıma kapatılması amacı ile herhangi bir önlem alınmadığını kaydetti.

Yetkililere çağrıda bulunan bölge sakinleri, “Devletin gerekli önlemleri alıp bu evi kullanıma kapatmaya gücü yetmiyorsa evin sahibi bulunsun, gerekli önlemleri mal sahibi alsın. Bu evi artık kullanıma kapatın” dedi.

Öldükten 10 gün sonra bulundu

KKTC’de çalışma izni ile ikamet eden 22 yaşındaki Nedim Bük’ün ailesi sosyal medya üzerinden Bük’ün kayıp olduğunu duyurup, paylaşımlarda bulunmuştu.

Bük, 24 Haziran 2016 tarihinde söz konusu harabe evde ölü olarak bulunmuştu.

Polisin ilk incelemelerine göre, cesedin 10 günlük olduğu tespit edilirken cinayet şüphesi üzerinde durulmuştu.

Gerçek otopsi raporu ile ortaya çıktı.

Nedim Bük’ün otopsi raporunda ölüm nedeninin cinayet değil “uyuşturucu” olduğu kesinleşmişti.