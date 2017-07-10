İspanya'nın Pamplona bölgesinde düzenlenen San Fermin boğa güreşi festivalinde tehlikeli anlar yaşandı. Bir matador ise boğanın sert darbelerinin ardından ölümle burun buruna geldi.

Matador, boğa ile mücadelesinin ardından yerde kaldı.

Matadorun yarı baygın yerde yattığını gören çevredekiler hemen yardıma koştu...

San Fermin festivalinin bugün 4'üncü günü. Festivalin ilk üç gününde 4 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Her yıl 06-14 Temmuz tarihleri arasında kutlanan San Fermin, İspanya’nın en popüler festivali...

6 Temmuz sabahı saat sekizde belediye binasından yapılan konuşma ve ardından atılan fişekle 14 Temmuz’a kadar sürecek San Fermin Festivali başlar.

Belediye binası önünde toplanan binlerce insan hep bir ağızdan ‘’Yaşasın San Fermin’’ diye bağırırarak coşku seli yaratırlar.

Geleneksel olarak festival katılımcıları boyunlarına kırmızı bir fular takarlar ve beyaz kıyafetler giyerler.