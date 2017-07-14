HABER KIBRIS

Ölümlü kazada yeni gelişme, araç sürücüsü...

14/07/2017

Ölümlü kazada yeni gelişme, araç sürücüsü...
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Girne-Degirmenlik Anayolu'nda 9 Temmuz'da meydana gelen ve  Hüsnü Buğarhan'ın hayatını kaybettiği kazada yeni bir gelişme yaşandı. 

DD 683 plakalı aracın sürücüsü 25 yaşındaki Mehmet Karakuş tutuklanarak iki ay süre ile cezaevine gönderildi. Karakuş'un davası sürecek. Karakuş yanan araçtan kendini dışarıya atabilmiş ve yaralı olarak kurtulmuştu

KAZA NASIL OLMUŞTU

Kaza, Muhammad İkbal’in sürdüğü TDN 087 plakalı taksi ile Mehmet Karakuş'un sürdüğü DD 683 plakalı araç ile yüz yüze çarpışması sonucu olmuş. Kaza sonrası TDN 087 araçta maddi hasar meydana gelirken DD 683 plakalı araç alev almıştı



TAGS: ölümlü kaza, mehmet karakuş
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