Onbeş metre uzunluğunda 40 ton ağırlığında! İnanılmaz anlar

Meksika'nın Baja Kaliforniya eyaletinde tekneyle geziye çıkan turistler insanın hayatında ancak bir kez yaşayabileceği bir ana tanık oldu. Dev gri balina ile yavrusu su yüzüne çıkarak birer evcil hayvan gibi turistlere kendilerini sevdirdi. O inanılmaz anlar vahşi yaşam fotoğrafçısı Mark Carwardine tarafından görüntülendi.

Baja Kaliforniya'nın sularında tekne ile doğa gezisine çıkan bir grup turist bir çok insanın sadece hayal edebileceği anlara tanık oldu.

Devasa bir anne gri balina, yaklaşık 4 metre 200 santim uzunluğundaki yavrusunu yüzmesi için cesaretlendirmeye çalıştığı yavrusu turistlerin oldukça yakına geldi.

San İgnacio lagününde yaşanan inanılmaz anları vahşi yaşam fotoğrafçısı ve zoolojist Mark Carwardine görüntüledi. İnsanlara oldukça yaklaşan anne balina zaman zaman teknenin altından yüzdü. Hatta teknenin kenarına gelerek turistlere kendini sevdirdi.

San İgnacio lagünü dünyada giri bakinaların yaşadığı dört yerden biri. Yetişkin gri bir balinanın boyu yaklaşık 15 metreye ulaşabilirken ağırlığı ise 40 tonu buluyor.