Önce yayaya sonra ağaca çarptı

Bugün Lefkoşa’da meydana gelen kazada bir kişi hafif yaralandı.

Bugün akşam üzeri saat 17.00’da Lefkoşa Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde meydana gelen kazada bir kişi hafif yaralandı. Polisten alınan bilgiye göre KN651 plakalı aracın sürücüsü M.M (E-36) dikkatsizlik yüzünden yolun solunda yaya olarak bulunan Canan Özpınar’a çarptı. Çarmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybden sürücü kaldırım üzerinde bulunan çit ağaçlara çarparak durabildi.

Kaza sonucu hafif yaralanan yaya Lefkoşa Devlet Hastanesinde müşahede altına alındı. Araç sürücüsü ise tutuklandıç