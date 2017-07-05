Önce yuhalandı, sonra alkışlandı

ŞEBNEM KONSERİNDE ORTALIK GERİLDİ: Türki Rock’unun güçlü sesi Şebnem Ferah Mağusa’daki konserine 75 dakika geç çıkınca yuhalanmayla karşılandı. Konser alanında ve kapıda yaşanan izdiham ise ortalığın hayli gerilmesine yol açtı.

Türk Rock Müziği sanatçısı Şebnem Ferah Gazimağusa Belediyesi’nin düzenlediği 21. Uluslararası Mağusa Kültür- Sanat ve Turizm Festivali kapsamında geçtiğimiz akşam konser verdi. Salamis Antik Tiyatro’da yer alan ve yaklaşık 2 saat süren konseri, 4 bini aşkın kişi izdihamın yaşandığı bir ortamda izledi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konserin başında yaptığı konuşmada, 21. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali’ni yapmaktan mutluluk duyduğunu, her geçen yıla göre çıtanın üst seviyelere taşındığını ifade etti. Arter, Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali’nin ülkemizin ve Gazimağusa şehrinin tanıtımı için önemli olduğunu belirtti.

İzdiham ve rötar gerginlik yarattı

Saat 19.00 sularında başlayan kapıdaki yığılma ve içeri kabuldeki sistemsizlik yüzünden hayli gergin bir atmosferde start alan gecede konser alanına kapasitenin üstünde bir katılım olunca ortam hayli karıştı. Bu sistemsizliğin üstüne bir de saat 21.00’de başlaması beklenen Şebnem Ferah konserinin 22.15’te başlaması eklenince olanlar oldu ve 4 bini aşkın katılımcı sanatçıyı yuhalamalarla karşıladı.

Şebnem Ferah şoke oldu

Hayranlarının yuhalaması karşısında şoke olan Şebnem Ferah bu duruma anlam veremediğini belirterek: “Alt tarafı 15 dakika gecikmeli olarak karşınıza çıkıyorum. Böyle yapmayın. Hayatımda ilk kez dinleyiciden böyle bir tepki alıyorum. Bana konserin 22.00’de başlayacağı bildirilmişti. Bunda benim hatam yok.” dedi. Konuşurken üzüntüden gözleri dolan sanatçı ilk şarkılarında istemeden de olsa bu olumsuz ruh halini performansına yansıttıysa da daha sonra durumu toparlayarak 2 saat süren unutulmaz bir konsere imza attı. Sanatçının başarılı performansı sayesinde gerginliği erken atlatan konuklar ise güzel tezahüratlar ve alkışlarla beğenisini ortaya koydu.

Fotoğraf: Gürcan TOPUKÇU