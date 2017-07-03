Öneriler sunuldu, taraflar ayrıldı

Crans Montana'da karar alma haftası başdöndüren gelişmelerle başladı.

Sabah ilk iş garantilerle ilgili öneriler sunuldu. Türk, Rum ve İngiliz delegasyonu önerilerini BM'ye verdi. Garantörlerin ayrılmasının ardından bu kez diğer başlıklarla ilgili Kıbrıslı Türk ve Rum önerleri karşılıklı olarak BM'ye verildi. Garantörler güvenlik ve garantiler başlığı altında, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum tarafı tüm başlıklardan oluşan paket önerilerini BM'ye sundu. BM kapalı zarflarda sunulan tarafların paketlerinin birer kopyasını tüm taraflara dağıtacak. Heyetler, İsviçre saati ile 18.00- 19.00 saatleri arasında bir araya gelerek, önerler üzerinde müzakerelere başlayacak.

Önerilerin içeriği ile ilgili gizlilik konusunda BM ve taraflar mutabık kaldı.