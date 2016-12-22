Kış yüzünü iyiden iyiye gösterince doğa düşmanları da sahneye çıktı. Ülkede her kış mevsiminde yaşanan ağaç katliamının adresi bu kez Dilekkaya bölgesi oldu. Kısa sürede onlarca ağaç katledildi

ISINMAK UĞRUNA: Ülkenin akciğeri görevini gören ağaçlar, yine acımadan katledildi. Üstelik bu katliam sadece birileri ısınsın diye gerçekleştirildi. Dilekkaya’da Ahmet Can Ormanı’nda ve köyde geçmişte askeri birliğin kullanımında bulunan ağaçlık alanda onlarca ağaç acımadan kesildi

KÖYÜN SİMGESİNE DE ACINMADI: Dilekkaya’nın doğusundaki ovada bulunan ve köyün simgesi haline gelen asırlık Efgalitto ağacı da katliama kurban gitti. Çiftçi ve hayvan üreticilerinin artık yaz aylarında gölgesinde dinleneceği, yemeğini yiyip çayını içeceği ağaç yok

İHBAR EDİN: Orman Dairesi Müdürü Altay Fırat, denetim yaptıklarını belirterek, vatandaşlara da “ihbar edin” çağrısında bulundu. Fırat, ağaç kesmenin cezai muayedesi olduğuna da vurgu yaparak söz konusu ağaçları kesen kişi veya kişilerin tespit edilmesi halinde haklarında gerekli yasal işlemin yapılacağını da söyledi

Duygu ALAN-HAVADİS

Dilekkaya köyünün batısında bulunan Ahmet Can Ormanı’nda onlarca ağaç, odun ihtiyacını beleşe getirmek isteyen duyarsız kişilerce kesildi.

Birçok ağaç da gövdelerinden baltalanarak ileriki günlerde sobalarda yakılmak üzere kesilmek üzere kurumaya terk edildi.

Köyün hemen girişinde bulunan ve geçmişte askeri birliğin kullanımında olan ağaçlık alanda da birçok ağaç kesildi.

ağaç Katliam

Dilekkaya’nın doğusundaki ovada bulunan ve köyün simgesi haline gelen asırlık Efkalifto ağacı da katliama kurban gitti

Simge Efgalitto da kurban edildi

Dilekkaya köyünün doğusunda ovada bulunan asırlık Efgalitto ağacı da geçtiğimiz günlerde kurban edildi.

Havadis’e konuşan köy halkı, söz konusu ağacın köyün simgesi haline geldiğini belirterek bu ağacın kesilmesinin köyde ayrı bir üzüntüye sebep olduğunu kaydetti.

Köylü, “Koca ovada gölgesinde dinlenebileceğimiz tek ağacımızdı. Babalarımızın, dedelerimizin o ağacın altında çekilmiş fotoğrafları var. Atalarımızın zamanından beri bize gölgesinde yer veren ağaca biz koca hayatta bir yer ayıramadık. Biz sahip çıkamadık, birileri geldi acımadan öldürdü” diye isyan etti.

ağaç Katliam

Dilekkaya köyünün batısında bulunan Ahmet Can Ormanı’nda çok sayıda ağaç kesilerek katledildi

Ovalar çöplük oldu

Dilekkaya’da yaşanan felaket, ağaç katliamı ile bitmiyor. Köyde yeşil düşmanları ağaçları beşer onar keserek öldürürken çevre duyarlılığı olmayan doğa düşmanları da kamyon kamyon çöpler boşaltarak doğayı kirletiyor.

Köyün doğusunda bulunan ovalarda adım başı yığınlar halinde çöp bulunuyor.

“Bu katliama bir son verilsin”

Dilekkaya’daki ağaç katliamı köyde ikamet eden duyarlı vatandaşların ciddi tepkisine neden oldu. Havadis’e konuşan vatandaşlar, bu katliamın köyde ikamet eden duyarsız bazı kişiler tarafından gerçekleştirildiği iddiasında bulundu.

Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulunarak, “Bir bir dikilen ağaçlar beşer onar kesiliyor. Katledilen ağaçlar sobalara odun oluyor” dedi, “bu katliama artık bir son verilsin” diye konuştu.

ağaç Katliam

Fırat: Gereken yapılacak

altay fıratOrman Dairesi Müdürü Altay Fırat, Dilekkaya’da ormanlık alanda ağaç kesiminin yapıldığına dair daireye herhangi bir ihbar yapılmadığını kaydetti.

Altay Fırat, Orman Dairesi ekiplerinin bugün ilk işlerinin ormanda gerekli incelemeleri yapmak olacağını kaydetti.

Fırat, ağaç kesmenin cezai muayedesi olduğuna da vurgu yaparak söz konusu ağaçları kesen kişi veya kişilerin tespit edilmesi halinde haklarında gerekli yasal işlemin yapılacağını da söyledi.

Fırat, bu gibi olaylardan haberdar olan kişilerin Orman Dairesi’ne ihbar etmesi konusunda vatandaşa çağrıda bulundu.