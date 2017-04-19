Onlarca ağaç katledildi

Ülkenin akciğeri görevini gören ağaçlar, yine acımadan katledildi. Katliamın adresi bu kez Yenierenköy oldu

Yenierenköy Piknik Alanı’nda onlarca ağaç gövdelerinden kesildi. Yenierenköy Piknik Alanı’ndaki ağaç katliamı duyarlı vatandaşların ciddi tepkisine neden oldu.

Yenierenköy’de ikamet eden bazı vatandaşlar, tepkilerini sosyal medya hesabı üzerinden gösterirken, duyarlı bir vatandaşlar, ağaç katliamını belgeleyen fotoğrafları Havadis’e ulaştırdı.

Havadis’e konuşan duyarlı vatandaş, yetkililere çağrıda bulunarak, “Bir ağaç kolay yetişmiyor. Büyümesi yıllar süren ve bir bir dikilen ağaçlar beşer onar kesiliyor. Hükümet yetkilileri bu katliama artık bir son versin, sorumlular tespit edilip cezalandırıldın” diye konuştu.