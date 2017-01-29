Onu birde şimdi görün! Vücudunun yüzde 80'i gitti

34 yaşındaki Rosales vücut ağırlığının yüzde 80'ine yakınını kaybederek yeniden hayata tutundu.Dört yıldır kilo vermek için çaba sarfeden genç kadın şimdilerde 90 kilo civarında.

Rosales daha önce yeğenini ezerek öldürdüğüne dair haberlerle dünya basınında yer almıştı.

O dönemde Rosales polislere yeğenini öldürdüğünü itiraf ettiğinde ağırlığı yüzünden bunun akla yakın bir şey olabileceğini sanıyordu.Ancak çocuğun gerçek ölüm nedeni tespit edildiğinde genç kadının bu suçu işlemek için fazla şişman olduğu anlaşılmış ve gerçek böylelikle ortaya çıkmıştı.

Mayra, 2008 yılının Mart ayında yaşanan olayda, iki yaşındaki yeğeni Eliseo'ya bakıcılık yaparken yanlışlıkla bebeğin üzerine yuvarlandığını ve Eliseo'nun ölümüne neden olduğunu gelen polislere itiraf etmişti.Ancak adli tıpta yapılan incelemeler Eliseo'nun kafasına bir darbe alarak öldüğüne işaret etti ve Mayra'nın ağırlığındaki bir insanın kolunu kaldırıp böyle bir şey yapabilme ihtimali yoktu.

Bu gerçeğin ortaya çıkması üzerine Mayra da olan biteni itiraf etmek zorunda kalmıştı. Mayra bu hikayeyi, bebek ölmeden birkaç saat önce, yemeğini yemek istemeyen ve mızmızlık eden Eliseo'ya bir saç fırçasıyla defalarca vuran kardeşi Jamie'yi korumak için uydurmuştu.Çünkü Mayra ve kocası Bernie, bu olaydan birkaç ay önce tamamen Jamie'nin yanına taşınmışlardı ve şişmanlığı nedeniyle kendine bakamayan Mayra'yla Jamie ilgilenmeye başlamıştı.

Bunun karşılığında Jamie de evde olmadığı zamanlarda dört çocuğunu Mayra'ya emanet ediyordu.Çocuğun öldüğü gün de aynı şey oldu. Jamie evden çıkıp çocukları Mayra'yla bıraktı. Annesinin kafasına saç fırçasıyla vurduğu minik bebek bir süre sonra nefes alamamaya başladı.

Öte yandan Mayra'nın ifade verebilmesi için yeterince büyük bir mahkeme salonu bulunması, genç kadının kaldığı evin duvarları yıkılarak dışarı çıkarılması gerekti. Mayra nihayet ifade verdikten ve gerçeği açıkladıktan sonra Jamie'nin kaçmasıyla genç kadın idam cezası ihtimaliyle karşı karşıya kaldı.