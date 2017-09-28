HABER KIBRIS

Open Tenis Turnuvasi Devam Ediyor

28/09/2017

Open Tenis Turnuvasi Devam Ediyor
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12.000 TL Toplam Ödüllü, Garanti Bankası, Hayat Su ve Güven Sigorta sponsorluğunda  18 Eylül’ de  başlayan Lefkoşa Open Tenis Turnuvası devam ediyor.

 115 Sporcunun çeşitli kategorilerde  mücadele ettiği turnuva  1 Ekim tarihine kadar devam edecek.

29 Eylül ve 1 Ekim de oynanacak  final maçları ile  son bulacak  turnuvada ilk haftanın sonuçlarında aşağıdaki oyuncular çeyrek finale kalmıştır.

 

BÜYÜK ERKEKLER KKTF PUANLI

 

Şevki Öksüzoğulları

Djamala mohammad

Mustafa Zorba

 Barış Örek

Florin Sorodoc

Mehmet Sonat

Yenal Esenel

Derin Samioğlu

 

BÜYÜK KADINLAR KKTF PUANLI

 

Şengül Tilki

Meril Sonakın

Fatma Kayol

Melin Önkaya

Nergis Lal Menemenci

Vivien Iordache

İzem Civisilli

Zeynep Tuğçe TUĞCU

 

 



TAGS: Open Tenis Turnuvası
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