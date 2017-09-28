Open Tenis Turnuvasi Devam Ediyor

12.000 TL Toplam Ödüllü, Garanti Bankası, Hayat Su ve Güven Sigorta sponsorluğunda 18 Eylül’ de başlayan Lefkoşa Open Tenis Turnuvası devam ediyor.

115 Sporcunun çeşitli kategorilerde mücadele ettiği turnuva 1 Ekim tarihine kadar devam edecek.

29 Eylül ve 1 Ekim de oynanacak final maçları ile son bulacak turnuvada ilk haftanın sonuçlarında aşağıdaki oyuncular çeyrek finale kalmıştır.

BÜYÜK ERKEKLER KKTF PUANLI

Şevki Öksüzoğulları

Djamala mohammad

Mustafa Zorba

Barış Örek

Florin Sorodoc

Mehmet Sonat

Yenal Esenel

Derin Samioğlu

BÜYÜK KADINLAR KKTF PUANLI

Şengül Tilki

Meril Sonakın

Fatma Kayol

Melin Önkaya

Nergis Lal Menemenci

Vivien Iordache

İzem Civisilli

Zeynep Tuğçe TUĞCU