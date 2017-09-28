Open Tenis Turnuvasi Devam Ediyor
28/09/2017
12.000 TL Toplam Ödüllü, Garanti Bankası, Hayat Su ve Güven Sigorta sponsorluğunda 18 Eylül’ de başlayan Lefkoşa Open Tenis Turnuvası devam ediyor.
115 Sporcunun çeşitli kategorilerde mücadele ettiği turnuva 1 Ekim tarihine kadar devam edecek.
29 Eylül ve 1 Ekim de oynanacak final maçları ile son bulacak turnuvada ilk haftanın sonuçlarında aşağıdaki oyuncular çeyrek finale kalmıştır.
BÜYÜK ERKEKLER KKTF PUANLI
Şevki Öksüzoğulları
Djamala mohammad
Mustafa Zorba
Barış Örek
Florin Sorodoc
Mehmet Sonat
Yenal Esenel
Derin Samioğlu
BÜYÜK KADINLAR KKTF PUANLI
Şengül Tilki
Meril Sonakın
Fatma Kayol
Melin Önkaya
Nergis Lal Menemenci
Vivien Iordache
İzem Civisilli
Zeynep Tuğçe TUĞCU