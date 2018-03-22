Optimus Prime temalı Bugatti Veyron satışa çıkıyor

Transformers serisinin iyi tarafı Otobotların simgesini üzerinde taşıyan Bugatti Veyron, üç yıllık bir otomobil olmasına rağmen kilometresi ve temizliğiyle ilk günlerini aratmıyor. Beyaz perdenin en fantastik projelerinden birisi olan Transformers 10 yıllık zaman dilimi içerisinde arkasında beş bölüm bıraktı. Efektleri ve sürekli yükselen temposuyla zihinlerimizde yer edinen seride, karakterlerle özdeşleşen temel parçalar ise otomobillerden başkası değildi.

Chevrolet Camaro, Lamborghini Reventon ve Centenario, Mercedes-AMG GT-R, Corvette Stingray ve Bugatti Veyron gibi egzotik modeller bizleri serinin farklı bölümlerinde karşılayanlar arasındaydı. Gerçek dünyaya döndüğümüzde ise bizleri çok daha çeşitli bir oyuncak dünyası bekliyordu. İşin en güzel kısmı ise şu anda görmekte olduğumuz Veyron örneğinde olduğu gibi bu oyuncakların gerçek dünya ölçeklerinde olmasıydı. İlk kez yaklaşık iki yıl önce ortaya çıkan Transformers temalı Grand Sport Vitesse versiyonu kısa süre sonra yeni sahibine kavuşmak için satışa sunulacak. Bu sitede ve bağlantılı sayfalarında yer alan içerikler; tamamen veya kısmen LOG’un yazılı izni olmadıkça kaynak gösterilerek veya alıntı yapılarak dahi kullanılamaz, çoğaltılamaz ve değiştirilemez.

Neredeyse fabrika çıkış standartlarında Toplamda sadece 92 adet üretilen Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse versiyonu üzerine tasarlanan bu örnek, hız rekoru kıran Super Sport ‘un roadster hali olarak da nitelendirilebilir. Meraklılarının kolaylıkla hatırlayacağı gibi, üzerinde 8.0 litrelik quad-turbo W16 makinenin kulladığı araç 1.200 beygirlik gücüyle dünyanın en hızlı ve güçlü roadster modeli olarak da biliniyor. Saatte 400 km/s’in üzerine çıkabilen bu canavarın satışa hazır halinde sadece 840 kilometrede olması da altı çizilmesi gereken detaylar arasında. Standart versiyonlardan farklı olarak dışarısında ve içerisinde Otobotların simgesini taşıyan modelin 2 milyon dolara yakın bir fiyat ile alıcı bulması bekleniyor. Bu sitede ve bağlantılı sayfalarında yer alan içerikler; tamamen veya kısmen LOG’un yazılı izni olmadıkça kaynak gösterilerek veya alıntı yapılarak dahi kullanılamaz, çoğaltılamaz ve değiştirilemez.