'Orada devletin kaynaklarını akrabalarına peşkeş çekenler var mı!'

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros'un sürece destek belirten sosyal medya paylaşımına Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay'dan ağır eleştiri geldi

İsviçre'nin Crans Montana kasabasında bulunan ve Kıbrıs Konferansı'nı yerinde takip eden KTTO Başkanı Toros'un konferans sürecini destekleyen ve kasabadan iki manzara fotoğrafı eşliğinde yayınladığı facebook paylaşımına Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay'dan sert bir eleştiri geldi.

Toros'un paylaşımının altına yaptığı yorumda, "Sayın Toros, orada trafik kurallarını sürekli ihlal eden insanlar, egzoslarından gürültü ve duman çıkaran maçolar, yediği cipsin paketini yere atan cahiller, devletin kaynaklarını yandaşlarına, akrabalarına peşkeş çeken insanlar görüyor musunuz acaba? İsviçre, AB normlarının ötesine geçmiş bir ülkedir. Şu güzelim Kıbrıs için oradan ibret ve güzel örnekler alabilseniz ne güzel olurdu….." ifadelerini kullandı