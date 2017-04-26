Orhan Gencebay, Müge Anlı ile ‘kayıp’ arayacak!

Evlatlık verilen ablalarının Orhan Gencabay’ın filminde oynadığını düşünen kardeşler Müge Anlı’ya çıktı. Orhan Gencebay, o kızı kendisinin de arayacağını açıkladı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bugün Orhan Gencebay katıldı. Programa katılan ve kız kardeşlerini aradıklarını ifade eden Şentürk ailesinin, kız kardeşlerinin çocuk yaşta Orhan Gencebay’ın filminde oynadığını ifade etmelerinin ardından programa dönemin ışık şefi bağlanarak açıklamalarda bulundu.

‘O KIZIMIZI ÇOK SEVMİŞTİK’

Bunun hemen ardından programa katılarak açıklamalarda bulunan Orhan Gencebay, kız çocuğunu hatırladığını ve o dönemde küçük kızı çok sevdiğini belirtti. Fakat genç kız hakkında ayrıntılı bilgilere sahip olmadığını ifade eden ünlü sanatçı, dönemin prodüktörünün ayrıntılı bilgilere sahip olduğunu ifade etti. Gencebay; “Biz o kızımızı çok sevmiştik. Ben de araştıracağım. Kızımızı bulacağız” dedi.