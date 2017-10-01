Lefkoşa’da Doktor Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki orta refüj tehlike saçıyor.

Uzun zamandan beridir söz konusu bordürler, yer yer sökülmüş durumda. Motosiklet ve bisiklet sürücüleri de bunu fırsat bilerek, trafik kurallarını çiğniyor.

Bisiklet ve motosiklet sürücüleri bordürlerin boşluğundan refüje girip, anayola çıkmaya çalışıyor. Birçok sürücü, “Yıllardan beridir bu refüjdeki boş yerlere bordür konmadı. Yolun ortasına atılan sürücüler önümüzü kesip anayola girmeye çalışıyor. Yetkililerin bir an önce tedbir alması lazım” dedi.

Melin DOBRAN - DİYALOG