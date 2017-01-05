Orta ve Doğu Avrupa’yı kar fırtınası vurdu

Avrupa’nın doğu ve orta kesimlerinde dondurucu soğuklar ve kar fırtınası günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Avusturya’da tipi nedeniyle birçok noktalarda ulaşım durdu. Enerji nakil hatları zarar gördü.Macaristan’da hava sıcaklıklarındaki hızlı düşüşler sonrası başkent Budapeşte’den geçen Tisza Nehri dondu.

Polonya’nın bazı bölgelerinde kar kalınlığı yarım metreye ulaştı. Balkanları etkileyen aşırı soğuk hava ve yoğun karın yarın Türkiye’ye ulaşması bekleniyor.

Türkiye Meteoroloji Dairesi Genel Müdürlüğü yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelen aşırı soğuk hava ve yoğun kar yağışlarına dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulundu.Uzmanlar, İstanbul’da sıcaklıkların 8-15 derece düşeceğini, 6 yılın ardından en sert kışın yaşanacağını belirtiyor