Oscar Pistorius davasında yeni gelişme

Oscar Pistorius, 2016’nın Kasım ayında Güney Afrika Cumhuriyeti'nin idari başkenti Pretoria'nın kuzeyindeki bir hapishaneye nakledilmişti.

Güney Afrika Cumhuriyeti Temyiz Yüksek Mahkemesi, daha önce 6 yıl hapse mahkum edilen Pistorius'un cezasını, savcıların itirazının ardından yeniden incelemiş ve geçen ay hapis süresini 13 yıl 5 aya çıkarmıştı. Bunun üzerine ampute atlet, kararı temyize götürmek için başvurdu.

Olimpiyatlara katılan ilk paralimpik atlet olarak tarihe geçen Pistorius, kız arkadaşı Reeva Steenkamp'ı 14 Şubat 2013 tarihinde Pretoria'daki evinde “dikkatsizlik sonucu öldürmekten” suçlu bulunmuştu.