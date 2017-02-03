Oscar’da yine onlar konuşulacak!



Herkes heyecanla 26 Şubat'ta gerçekleşecek Oscar törenini bekliyor. Adaylar açıklandı ve ödüllerin kime gideceği merak konusu. Bir başka merak edilen konu ise starların gecede ne giyeceği... Ünlülerin kırmızı halıda salına salına yürümesini sağlayan stil danışmanlarını derledik...

Oscar’da, ödül törenlerinde, kırmızı halıda gördüğümüzde “Çok şık” dediğimiz Hollywood’un ünlü isimlerinin nasıl bu kadar şık ve kusursuz olduklarını hiç düşündünüz mü? Evet tabii ki hepsi bir stil danışmanıyla çalışıyor. Biz de kim bu danışmanlar diye merak ettik ve sizin için onları bulduk…

Hazır Oscar töreni de yaklaşıyorken hesaplarını takibe almanızda fayda var. Ünlü starların o gece ne giyeceklerine dair ipuçları bulabilirsiniz. İşte o isimsiz kahramanlar…

Rihanna’nın stiline altın vuruşlar yapan Mel Ottenberg… 2011’den bu yana ünlü şarkıcıyı giydiren Ottenberg, Rihanna’nın seksi, cool ve kadınsı görünmesine özen gösteriyor. Zaman zaman rüküşlüğün dibine vursalar da genel olarak tarzı beğeni topluyor.

Kardashian kardeşlerin, Jenner kardeşlerin, Hadid kardeşlerin, Chrissy Teigen ve daha pek çok ünlünün arkasındaki güç Monica Rose… Her biri güzelliğiyle büyüleyen starların hem günlük hem özel gecelerdeki stilleri ondan soruluyor.

Önce ünlü model Emily Ratajkowski’nin stilisti olarak dikkatleri üzerine topladı Tara Swennen. Tarzı beğenilince Moderm Family dizisinin yıldızı Julie Bowen ve Kristen Stewart’ı da giydirmeye başladı.

Bir asistanken şu an en çok aranan stil danışmanları arasında yer alıyor Kate Young… Dakota Johnson, Sienna Miller, Selena Gomez, Natalie Portman gibi ünlü isimlere stilistlik yapan Young’un yaptığı dokunuşlar oldukça etkili. Mesela Selena Gomez’in çocukluktan erişkin bir kadına doğru geçişinde Kate Young’un etkisinin büyük olduğunu biliyor muydunuz?

Trendler yerine danışmanlığını yaptığı ünlünün tarzına uygun kombinler yaparak piyasada farklı bir noktada Petra Flannery… Emma Stone, Amy Adams, Gwen Stefani, Carey Mulligan, Zoe Saldana ve Daisy Ridley gibi starların stilistliğini yapan Petra’nın Oscar töreni için nasıl kombinler yapacağı da şimdiden merak konusu…

En çok takip edilen isimlerden Elizabeth Stewart. Geçen yıl ki Oscar töreninde Cate Blanchett’ın giydiği kıyafetten sonra gözler ona dönmüştü. Bir anda ilgi odağı olan Stewart şu an Cate Blanchett, Jessica Chastain, Julia Roberts ve Amanda Seyfried gibi isimlere danışmanlık yapıyor.