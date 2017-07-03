Otel odasında ölü bulundu!
03/07/2017
Yalnız bir yaşam sürdüğü belirtilen 80 yaşındaki Dilaver Kinyol kaldığı otelin odasında ölü bulundu.
80 yaşındaki Dilaver Kinyol’un üç gün önce hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi.
Söz konusu otel odasından pis kokular gelmesi üzerine içeri giren otel görevlileri Dilaver Kinyol’un cesedi ile karşılaştılar.
Dilaver Kinyol’un cesedi Cengiz Topel hastanesinde morga kaldırılırken, ölüm nedeni otopsi sonrasında belirlenecek.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.