Otelciler Birliği: Oteller iflas etmek üzere

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, “otellerin iflas etmek üzere olduğunu” savunarak, hükümetin maliyet düşürücü önlemler almasını istedi.

Birlik Başkan Yardımcısı Ercan Turhan, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, turizm sektörünün KKTC ekonomisine yaptığı katkıya işaret ederek, “ülkemizde bulunan oteller yüksek doluluklara rağmen satış fiyatlarını arttırmadıklarından dolayı zarar etmekte ve özellikle küçük oteller batma tehlikesi yaşamaktadırlar” dedi.

“Dünya’da elektrik enerjisini en pahalı kullanan ikinci ülkeyiz” diyen Turhan, şöyle devam etti:

“Antalya’da bir otel 32 kuruş civarında kw/h elektrik temin edebiliyorken Kuzey Kıbrıs’ta 54 kuruşa temin etmektedir.2011 yılında alınmış olan bakanlar kurulu kararı ile elektrik enerjisinde turistik işletmelere sağlanan 10 kuruşluk indirim geçen süre içinde elektrik fiyatlarının artmasından dolayı yetersiz kalmış ve bu indirim güncellenmemiştir. Ayakta kalma mücadelesi veren Kıbrıs Türk otelcileri sağlanan bu indirim oranının güncellenmesi beklentisinde iken bu indirimin tamamen kaldırılacağı söylemleri karşısında tam bir şok içerisindedir. Ayrıca Türkiye’den getirilmiş olan suyun otellere belediyeler tarafından fahiş fiyatlara satılmaya çalışması otellerin canına tak ettirmiştir. Kıbrıs Türk otelcilerinin ilgili belediyelerden su fiyatının ton başına 4 TL olarak sabitlenmesi beklentisi bulunmaktadır.”