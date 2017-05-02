Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) ülkedeki otellerin Nisan ayı doluluk oranının yüzde 60 olduğu açıklandı.

Geçen yılın Nisan ayına göre büyük otellerin doluluk oranında yüzde 14’lük, küçük otellerin doluluk oranında ise yüzde 11’lik artış kaydedildiği bildirildi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan, “Ülkemiz için, geleceğimiz için, turizme ve çevremize sahip çıkmalıyız” çağrısında bulunan KITOB, doluluk oranlarındaki artışın sevindirici olduğu ancak sektörün sıkıntıları bulunduğunu belirtti.

Açıklamada, turizmin önündeki önemli sorunun ulaşım olduğu kaydedilerek, “Akdeniz ülkeleriyle rekabet edebilmemiz için turizm alanındaki maliyetlerimizin rakip ülkelerle eşit olması, elektrik ve su gibi temel giderlerin rakip ülkelerden daha pahalı olmaması gerek” açıklaması yapıldı.

“geçen senenin nisan ayına göre, yüzde 13’lük artış söz konusu”

Açıklamada, Nisan 2017 doluluk oranları da paylaşıldı.

Buna göre, 5 yıldızlı büyük tesislerin doluluk oranı yüzde 72. Bu oran, 2016 nisanına göre yüzde 14 arttı.

Küçük otellerin Nisan 2017 doluluk oranı yüzde 47. Bu oran geçtiğimizin yılın nisanına göre yüzde 11 artış gösterdi.

Tüm otellerin doluluk oranı yüzde 60. Bu oran 2016 yılının nisanına göre yüzde 13 arttı. mart 2016 doluluk oranları ise 2017’ye göre aynı kaldı.

“yabancı pazardaki operasyonlar başarılı”

KITOB, yazılı açıklamasında sektörlerle ilgili bazı değerlendirmelere de yer vererek, şunları belirtti:

“Özellikle Türkiye pazarında talep iyi bir yükseliş gösterdi. Yabancı pazardaki büyük operasyonlar otel doluluklarında olumlu etki yaptı. Turizmimizin önündeki önemli sorun ulaşım. Önümüzdeki aylarda ulaşımla ilgili yapılacak her türlü iyileştirme ülke turizmi için hayati. 2018’de ulaşım teşviklerinin gözden geçirilmesi mevcut Avrupa pazarının kaybedilmemesi ve geliştirilmesi için çok önemli. Üzerinde durmamız gereken bir diğer hassas konu Kuzey Kıbrıs için iyi bir tanıtım yapmak ve imaj yaratmak.

Doluluklarımızın artışı önemli gelişme ancak Akdeniz ülkeleriyle rekabet edebilmesi için, turizm alanındaki maliyetlerimizin rakip ülkelerle eşit olması, otellerimizin hizmet kalitesinin artırılması, mutlu müşteri ve ülke gelirinin artması açısından önemlidir. Bu bağlamda temel giderler, Elektrik ve su gibi, rakip ülkelerden daha pahalı olmamalı.”

“turistik ürünlerin geliştirilmesi, özel ilgi turizminin yaygınlaşması, toplumun turizmden daha fazla pay alması”

Birliğin açıklamasında, turistik ürünlerin geliştirilmesi, özel ilgi turizminin yaygınlaşması, toplumun turizmden daha fazla pay alması, turizm bilincinin yaygınlaştırılması, çevreye duyarlı, sürdürülebilir turizm politikaları geliştirilmesi gibi hususlara da dikkat çekildi.