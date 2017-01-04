Otobüste yer için tartıştığı kişinin burnunu kırdı

Güzelyurt’ta, M.G.(E-21), okul otobüsü içerisinde, oturma yeri konusunda tartıştığı Soner Cangil Tezkol’un yüzüne kafa atarak burnunu kırdı. M.G. tutuklandı.

GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU

Polis Basın Bülteni’ne göre, Gazimağusa’da Y.E.A.’nın (E-22)’ üzerinde polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık yarım gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.

Yine Gazimağusa’da, Z.B.E.’nin (E-30) kullanımındaki araçta polis tarafından yapılan aramada, içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sigara bulunarak emare alındı.

Her iki şahıs da tutuklandı.

HIRSIZLIK

Girne’de, İlker Kalkan Sokak üzerinde bulunan Erol Yemenici’ye ait evden bir adet deri mont ve mont içerisinde muhafaza edilen 2 bin 500 TL nakit paranın P.T.B.(K-37) tarafından çalındığı tespit edildi. P.T.B tutuklandı.

Yine Girne’de. M.O.’nun (E-21), birlikte aynı evde kaldığı ev arkadaşı Mehmet Ali Karataş’a ait para cüzdandı ile içerisinde muhafaza edilen kimlik kartı, öğrenci kimlik kartı, sürüş ehliyeti, kredi kartı ve 1000 TL ile 110 ABD Doları nakit parayı çaldığı tespit edildi. M.O tutuklandı.