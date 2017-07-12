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Otomobil sürücüsü araçta sıkıştı

Düzova yakınlarında, dün sabah saat 02.20’de bir otomobil ile otobüsün çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

12/07/2017

Otomobil sürücüsü araçta sıkıştı
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Lefkoşa-Mağusa anayolu üzerinde bulunan Düzova kavşağı yakınlarında dün sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Saat 02.20 sırlarında olan kaza TMJ 644 plakalı otobüsü süren Mustafa İskender’in anayola dikkatsizce çıkınca aynı yönde seyreden HG 739 plakalı aracı süren Hüseyin Çaltılı’nın önünü tıkaması sonucu oldu.

Bahadır AYNA-HAVADİS

Araçta sıkıştı

Kazanın ardından HG 739 plakalı araç sürücüsü Hüseyin Çaltılı aracında sıkıştı. Olay yerine giden itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu Çaltılı kısa süre sonra aracından çıkartılarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumu iyi

Öğrenilen bilgiye göre Hüseyin Çaltılı ameliyata alındı, ardından Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alındı. Çaltılı’nın hayati tehlikesi olmadığı kaydedildi.

 



TAGS: kaza, haber, kıbrıs
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