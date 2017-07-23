Sitede
Google'da
x
HABER KIBRIS
GÜNDEM
YAZARLAR
KIBRIS
TÜRKİYE
İNGİLTERE
DÜNYA
EKONOMİ
YAŞAM
SAĞLIK
KADIN
KÜLTÜR SANAT
SİNEMA
ABSÜRD
TEKNOLOJİ
MAGAZİN
CELEBRITY
EĞLENCE DÜNYASI
SOSYAL MEDYA
TATİL
SPOR
VİDEO
FOTO
GURME
KADIN
KÜLTÜR SANAT
SİNEMA
ABSÜRD
TEKNOLOJİ
OTOMOBİL
CELEBRITY
EĞLENCE
SOSYAL MEDYA
OTELLER
FIRSATLAR
HABER KIBRIS
Erişim
Mobil Sitemiz
Facebook
Twitter
Arşiv
Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam Ver
Reklam Alanları
Oturma Şekliniz Kişiliğiniz Hakkında Ne Diyor?
23/07/2017
TAGS:
oturma şekli
,
karakter
MANŞETLER
Lefkoşa-Girne anayolunda kaza
HK KIBRIS
Ciklos'taki yüksek gerilim proje çalışması trafiği felç etti
HK KIBRIS
Çevreye saygımız yok!
HK KIBRIS
Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda feci kaza! Barış Hakan hayatını kaybetti
HK KIBRIS
Mersinlik-Tatlısu anayolunda kaza
HK KIBRIS
HK YAŞAM
Gagarin’in uzay yolculuğu raporu 47bin500 dolara satıldı
HK YAŞAM - TEKNOLOJİ
İnternetten nasıl kaybolursunuz?
HK YAŞAM - TEKNOLOJİ
Dünyanın ilk elektrikli jet uçağı testi başarıyla geçti
HK YAŞAM - TEKNOLOJİ
Kimi öptüğünüze dikkat edin!
HK YAŞAM - KADIN
24 ülke araştırıldı… İşte Alzheimer’dan koruyan liste
HK YAŞAM - TEKNOLOJİ
24 ülkede yapılan araştırma sonucunda, Alzheimer'dan koruyan insan kontrolündeki etkenler sıralandı.
Kötü mü kokuyorsunuz? İşte bunu size söyleyen minik cihaz
HK YAŞAM - TEKNOLOJİ
Tüm iPhone'lara panik butonu geliyor!
HK YAŞAM - TEKNOLOJİ
NASA’nın arşivinden çok ilginç videolar çıktı
HK YAŞAM - TEKNOLOJİ
Genç Yapı Market'ten fırsat ürünü
HK YAŞAM - FIRSATLAR
Sosyal medya korkutuyor
HK YAŞAM - TEKNOLOJİ
İngiltere’de yapılan araştırmaya göre, sosyal medya çocuk ve gençlerde anksiyeteye ve korkuya neden oluyor.
Genlerden gelen dostluk
HK YAŞAM
iphone 8 için rahatsız edici sızıntı!
HK YAŞAM - TEKNOLOJİ
Uyurken yanı başınıza limon koyun
HK YAŞAM
Apple'dan 600 dolara kulaklık
HK YAŞAM - TEKNOLOJİ
NASA tarihini YouTube'a taşıyor
HK YAŞAM - TEKNOLOJİ
Google'dan burs alan ilk Türk engelli
HK YAŞAM - TEKNOLOJİ
iPhone’un bilmediğiniz 10 gizli özelliği
HK YAŞAM - TEKNOLOJİ
Sosyal ağlar gençler arasında 'anksiyeteye neden oluyor'
HK YAŞAM
Haluk Bilginer 'Game of Thrones'a
HK YAŞAM - SİNEMA
Samsung Galaxy Note 8'in tanıtım tarihi belli oldu
HK YAŞAM - TEKNOLOJİ
'Kalbiniz için kahvaltı yapın, akşam yemeyin'
İşte kilo aldırmayan 10 sağlıklı abur cubur
İşte cildi genç tutmanın sırları
Yoğurt suyunun faydaları
Oturma Şekliniz Kişiliğiniz Hakkında Ne Diyor?
Deniz Akkaya'dan çok konuşulacak açıklamalar
Ünlü çift yeniden birlikte
Tetik parmak ev kadınlarını vuruyor
Fahriye'den beklenen hamle geldi!
Cansu Taşkın'a Açıkça Soruldu: Bakire misin?
Uyuyamayanlara müjde: Şifa ağır yorganda!
Susuzluk beyninizi de etkiliyor
Turist ishaline dikkat
Kalp Sağlığını Korumak İçin Altın Öneriler
Kemoterapi Tatile Engel Değil
Gagarin’in uzay yolculuğu raporu 47bin500 dolara satıldı
İnekler, HIV virüsüyle mücadelenin anahtarı olabilir
İnternetten nasıl kaybolursunuz?
Hadise de depremzede
Dünyanın ilk elektrikli jet uçağı testi başarıyla geçti
Kimi öptüğünüze dikkat edin!
24 ülke araştırıldı… İşte Alzheimer’dan koruyan liste
Kötü mü kokuyorsunuz? İşte bunu size söyleyen minik cihaz
Harun Kolçak'a son veda
Tüm iPhone'lara panik butonu geliyor!
Yeşim Ceren Bozoğlu’nun anahtar deliği dövmesi
NASA’nın arşivinden çok ilginç videolar çıktı
Zerrin Özer fazla kilolarından kurtuldu
Genç Yapı Market'ten fırsat ürünü
Sosyal medya korkutuyor
Genlerden gelen dostluk
Tüp Bebek Tedavisi Nedir ve Nasıl Yapılır?
Ebru Şallı merak edilen her şeyi anlattı
Çocuklarda kabızlığa dikkat!
Diyabetli Hastalara Yaz Önerileri
Acun Ilıcalı'dan düğün açıklaması
iphone 8 için rahatsız edici sızıntı!
Uyurken yanı başınıza limon koyun
Apple'dan 600 dolara kulaklık
NASA tarihini YouTube'a taşıyor
Bunama riskini azaltmak için değiştirmeniz gereken 9 şey
'Online olamama korkusu panik atak geçirtiyor'
Şok diyet tuzağına düşmeyin!
Sıcaktan uyuyamıyorsanız bu önerilere dikkat!
Despacito internette tüm zamanların en popüler şarkısı oldu
Harun Kolçak hayatını kaybetti
Ana sayfa
Künye
İletişim
Reklam Ver
Reklam Alanları
Mobile Sitemiz
Arşiv
Facebook
Twitter
GÜNDEM
YAZARLAR
KIBRIS
TÜRKİYE
İNGİLTERE
DÜNYA
EKONOMİ
YAŞAM
KADIN
ABSÜRD
TEKNOLOJİ
MAGAZİN
CELEBRITY
EĞLENCE
KÜLTÜR SANAT
SİNEMA
SAĞLIK
TATİL
GURME
VİDEOLAR
FOTO GALERİ
© 2016 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.
Design: LATIS Internet Media Systems