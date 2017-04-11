Oy Kullanma Oranı Yüzde 40’ta Kaldı

Türkiye’deki anayasa değişikliği referandumu için 5-9 Nisan tarihleri arasında Kıbrıs’ta kayıtlı 104 bin 507 seçmenden 43 bin 480 kişi oy kullandı

Türkiye’deki anayasa değişikliği referandumu için 5-9 Nisan tarihleri arasında Kıbrıs’ta kayıtlı 104 bin 507 seçmenden 43 bin 480 kişi oy kullandı.

Oy kullanma işleminde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Oy kullanma işleminin sona ermesi ile birlikte kullanılan oylar ilgili mevzuattaki hükümlere uygun şekilde sandık başkanları tarafından mühürlenerek Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliğindeki kilitli özel bir odada saklanacak, oy verme sürecinin sona ermesinin ardından tüm oylar açılmadan toplu bir şekilde güvenlikli olarak 4 kurye ile hava yolu üzerinden Türkiye’ye gönderilecek.