Ozan Güven: 'Ben Can Manay’ım' diye bağırdım
Fi-Çi dizisinde Can Manay karakteriyle zirve yapan Ozan Güven, yeni filmi ArifV216'da bir robotu canlandırıyor. Güven bu rolü için, "Sette de robot kostümüyle, 'Ben Can Manay’ım' diye çok bağırdım" ifadelerini kullandı.
07/01/2018
Cem Yılmaz'la başrolde oldukları ArifV216 filmi geçtiğimiz hafta vizyona giren Ozan Güven Hürriyet'e konuştu. Güven Fi-Çi'yi, ArifV216'yı ve bilinmeyenlerini anlattı.
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Arzu Film’in filmleri hâlâ internette izlenme rekorları kırıyor. Eski diziler günümüze uyarlanarak yeniden çekiliyor. Sizce günümüzde neleri kaybettik de eskiye özlem arttı?
Ozan Güven: 1969’da yaşayanlar da 50’li yılları özlüyordu. Bu sanırım büyümek ve daha çok farkına varmakla ilgili. Ama şunu biliyorum ki mahalle maçının olmadığı yerde bir sürü şey azalmış demektir.
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Neden?
Ozan Güven: Mahalle maçı yaparken komşunun poşetleri taşınacaksa ara verilir ve ona yardım edilirdi. Aslında her şey mahalle maçında bitiyor sanırım. Ama meseleyi günümüze getirecek olursak, “Aynı adamlar aynı filmi yapmış” cümlesini ben Arzu Film’in filmlerini izlerken hiç aklıma getirmezdim. Senin aklına hiç, “Yine Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen” demek geldi mi? Oysa şimdi bazılarını aynı adamların sürekli beraber filmler yapması rahatsız ediyor. Bence o dönemin insanlarıyla şimdinin insanları arasındaki fark bu.
Bu eleştirilere bozuluyor musunuz?
Ozan Güven: Bu eleştiri bile değil, külliyen saçmalık.
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Cem Yılmaz’ı sormamak olmaz. Onun için “Başarılı, komik, yetenekli” dışında ne söylersiniz?
O. G: Çok vicdanlı, namuslu ve çalışkan bir adam. Ayrıca çok iyi bir baba.
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‘Fi’ dizisinde canlandırdığınız Can Manay karakteri aşırı maskülen ve sert bir adam, bu robotsa aşırı duygusal ve naif... O geçiş zor oldu mu?
O.G: "Karakterin etkisinde kaldım" şizofrenisine asla katılmıyorum. Sette de robot kostümüyle, “Ben Can Manay’ım” diye çok bağırdım, bunun dalgasını geçtim ama bu bir meslek.