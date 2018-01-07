Ozan Güven: 'Ben Can Manay’ım' diye bağırdım

Arzu Film’in filmleri hâlâ internette izlenme rekorları kırıyor. Eski diziler günümüze uyarlanarak yeniden çekiliyor. Sizce günümüzde neleri kaybettik de eskiye özlem arttı? Ozan Güven: 1969’da yaşayanlar da 50’li yılları özlüyordu. Bu sanırım büyümek ve daha çok farkına varmakla ilgili. Ama şunu biliyorum ki mahalle maçının olmadığı yerde bir sürü şey azalmış demektir.

Neden?



Ozan Güven: Mahalle maçı yaparken komşunun poşetleri taşınacaksa ara verilir ve ona yardım edilirdi. Aslında her şey mahalle maçında bitiyor sanırım. Ama meseleyi günümüze getirecek olursak, “Aynı adamlar aynı filmi yapmış” cümlesini ben Arzu Film’in filmlerini izlerken hiç aklıma getirmezdim. Senin aklına hiç, “Yine Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen” demek geldi mi? Oysa şimdi bazılarını aynı adamların sürekli beraber filmler yapması rahatsız ediyor. Bence o dönemin insanlarıyla şimdinin insanları arasındaki fark bu.

Bu eleştirilere bozuluyor musunuz?



Ozan Güven: Bu eleştiri bile değil, külliyen saçmalık.