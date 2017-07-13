Ozanköy sahaya indi

Süper Lig’de mücadele edecek olan Girne temsilcisi Ozanköy ilk saha çalışmasını dün kendi tesislerinde gerçekleştirdi. Seran Kaşif yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana 20 kişi katılırken, saha ve salon çalışmalarının devam edileceği belirtildi.

Resmi açılış tarihi belirsiz

Ozanköy antrenörü Seran Kaşif yaptığı açıklamada resmi açılış tarihin belirlenmesi adına yabancı oyuncuların netleşmesini beklediklerini söyledi. Gün itibariyle sahaya indiklerini aktaran Kaşif haftada 6 idman yaparak yeni sezona hazırlanacaklarını söyledi. Kamp tarihinin belli olduğunu aktaran genç çalıştırıcı 20-27 Ağustos tarihlerinde yapacakları kampın yurt içi mi, yurt dışında mı olacağının ise net olmadığını sözlerine ekledi.