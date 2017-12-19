Ozanköy’ün yeni teknik patronu Göksu

Süper Lig’de hafta sonu yapılan Ozanköy-Gençler Birliği karşılaşmasından sonra görevinden ayrılan Teknik Direktörü Seran Kaşif’in yerine, Türk Ocağı alt yapı çalıştırıcılarından Süleyman Göksu Ozanköy Teknik Direktörlüğü’ne atandı.

Süleyman Göksu takımlar ilk antrenmanını dün akşam gerçekleştirdi.

Ozanköy Başkanı Sami Otçuoğlu ile Teknik Direktör Süleyman Göksu arasında gündeme gelen anlaşma gereğine göre; ilk etapta, teknik direktörlük diploması bulunan Süleyman Göksu devre arasına kadar Ozanköy takımının çalışmalarına nezaret edecek. Ara transfer döneminde, ihtiyaç duyulan bölgelere yapılması düşünülen transferlerin takıma katılmaları ile de, sözleşmesi uzatılacak.

Coşkun KUTAY