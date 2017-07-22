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Özdemir Berova’nın da içinde bulunduğu tekne batma tehlikesi geçirdi

22/07/2017

Özdemir Berova’nın da içinde bulunduğu tekne batma tehlikesi geçirdi
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova ve ailesinin içinde bulunduğu tekne  bugün Girne açıklarında batma tehlikesi geçirdi..

Bakan Berova’ya ait içinde kendisi, iki oğlu ve 4 misafiri   ile toplam 7 kişi Sahil  Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Polis Basın Subayılığından alınan bilgiye göre olay bugün saat 18:00 sıralarında meydan geldi..

Girne Turizm Limanından hareket eden  Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova’ya ait tekne, mendirek açıklarında bulunduğu bir sırada su almaya başladı.

Teknenin batma tehlikesi geçirmesi üzerine süratle bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik ekipleri teknede bulunan 3 kişiyi kurtararak karaya çıkardı.

Teknede bulunan diğer dört kişi ise kendi imkanları ile yüzerek karaya çıktılar.

Bakan Berova, 2 oğlu ile diğer  4 kişinin  sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

KAYNAK: BRTK



TAGS: Özdemir Berova
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