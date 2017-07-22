Özdemir Berova’nın da içinde bulunduğu tekne batma tehlikesi geçirdi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova ve ailesinin içinde bulunduğu tekne bugün Girne açıklarında batma tehlikesi geçirdi..

Bakan Berova’ya ait içinde kendisi, iki oğlu ve 4 misafiri ile toplam 7 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Polis Basın Subayılığından alınan bilgiye göre olay bugün saat 18:00 sıralarında meydan geldi..

Girne Turizm Limanından hareket eden Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova’ya ait tekne, mendirek açıklarında bulunduğu bir sırada su almaya başladı.

Teknenin batma tehlikesi geçirmesi üzerine süratle bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik ekipleri teknede bulunan 3 kişiyi kurtararak karaya çıkardı.

Teknede bulunan diğer dört kişi ise kendi imkanları ile yüzerek karaya çıktılar.

Bakan Berova, 2 oğlu ile diğer 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

KAYNAK: BRTK