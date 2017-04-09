Özel Danışman Eide’nin hakemlik yapacağı iddia edildi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ve grubunun önümüzdeki Salı günü yeniden başlaması beklenen müzakerelerde çeşitli konularda sözlü öneriler sunacağı ancak bu önerilerin taraflar açısından bağlayıcı olmayacağı haber verildi. Bu yöndeki iddialar bugünkü rum basınında yer aldı.

Güney Kıbrısta yayınlanan bazı gazetelerde yer alana habere göre, Salı günü yeniden başlaması beklenen müzakerelerde Birleşmiş Milletlerin, anlaşmazlıkların üzerine köprü kurmak için fikirler sunacağı belirtildi.

Gazeteler güvenilir bilgilerini kaynak göstererek müzakerelere ara verilmeden önce BM temsilcilerinin müzakereleri kolaylaştırmak için öneri sunabilecekleri konusunda uzlaşmaya varıldığını belirttiler. Özel Danışman Eide ve grubunun; var olan boşlukların kapatılması ve anlaşmazlıkların üzerine köprü kurulması şartlarının oluşması maksadıyla çeşitli konularda sözlü fikirler sunacağına işaret edildi.

Sunulacak fikirlerin taraflar açısından bağlayıcılığı olmayacağı belirtilen haberde “Eide’nin, BM tarafından hakemlik uygulanmasını hedeflediği” de öne sürüldü.

Rum basını 11 Nisan Salı günü başlayacak müzakerelerin Kıbrıs sorununun 6 ana başlığından Yönetim, Mülkiyet, Ekonomi, AB, Toprak olmak üzere 5’inin paket halinde görüşülmesine çalışılacağını, Güvenlik başlığının en son, uluslararası konferans çerçevesinde görüşüleceğini belirttiler.