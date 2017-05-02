Özel gereksinimli çocuklara trafik eğitimi verildi

Trafik Kazalarını Önleme Derneği “Trafik Haftası” dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenliyor.

Etkinlikler çerçevesinde Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Merkezi ile Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi öğrencilerine Trafik Eğitim Parkı’nda teorik ve pratik olmak üzere iki aşamalı trafik eğitimi verildi.

Trafik eğitmeni Nesil Garanti Özön, eğitimin amacı ve trafik haftası etkinlikleri ile ilgili basına bilgi verdi…

Nesil Garanti Özön, özel eğitim gereksinimi duyan çocuklara da trafikte doğru biçimde hareket etmelerinin önemini öğretmek istediklerini belirtti…

Özön ‘Özel eğitim gereksinimi duyan çocukların da trafik içerisinde yer aldığı bilinci içerisinde hareket ediyoruz. Özel çocuklara trafikte doğru biçimde hareket etmelerinin önemini öğretmek istiyoruz ki doğruyu bilerek hareket etsinler. Kazalara maruz kalmasınlar” diye konuştu.

Etkinlikler çereçvesinde, 4 Mayıs Perşembe günü de Merkezi Cezaevi’ndeki hükümlülere ve cezaevi personeline “Trafik Oryantasyon ve Güvenli Sürüş Teorik Eğitimi” verilecek.

5 Mayıs Cuma günhü ise Güzelyurt’ta Özgürlük İlkokulu’ndan çarşı istikametine yürüyüş gerçekleştirilecek.

“Trafikte Beni Farket” temalı yürüyüş 8 Mayıs’ta Lefkoşa’da 9 Mayıs’ta da Girne’de yapılacak.

Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında ilkokullar arası şiir yazma ve okuma yarışması ile şölen de düzenleniyor.

Trafik Eğitim Parkı’nda gerçekleşecek şiir yazma ve okuma yarışmasında, Şht.Yalçın İlkokulu, Geçitkale ilkokulu, Karaoğlanoğlu ilkokulu, Özgürlük İlkokulu ve Yenierenköy İlkokulu öğrencileri; şiirleri ile yarışacak.

Hafta dolayısıyla 16 Mayıs’ta Atatürk ise Kültür Merkezi’nde bilgi yarışması düzenlenecek.