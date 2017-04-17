Özel Güvenlik Yasası Oy Çokluğuyla Geçti

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda bugün üçüncü görüşmesi yapılan “Özel Güvenlik Hizmetleri Yasa Tasarısı” oy çokluğuyla kabul edildi.

Genel Kurul, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin 2 Mart’taki toplantıda aldığı kararların okunmasının ardından, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nde ivedilikle görüşülen Özel Güvenlik Hizmetleri Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesine geçti.

ANGOLEMLİ: “POLİSLER SAYI BAKIMINDAN YETERSİZ, ÖZLÜK HAKLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE HUZURSUZ”

Tasarıyla ilgili ilk konuşmayı TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli yaptı.

Angolemli, polisin Güvenlik Kuvvetleri’ne bağlı olması nedeniyle siyasilerin polislerle fazla ilgilenmediğini savunarak, “KKTC’de FETÖ’cü yoktur” diyen siyasilere rağmen bazı kişilerin FETÖ soruşturması kapsamında sorgulandığını hatırlattı.

Polislerin sayı bakımından yetersiz ve özlük haklarının verilmemesi nedeniyle huzursuz olduğunu dile getiren Angolmli, ülkede yaşanan adli sorunlara örnekler vererek polisin ülkedeki tüm olaylara müdahale etmesinin mümkün olamayacağını belirtti.

Angolemli, KKTC’ye kimlikle giriş uygulamasının ülke güvenliğini kötü yönden etkilediğini ve bunu yıllardır her mercide, her yetkiliye söylediğini kaydederek, özel güvenliğe karşı olmasına rağmen bugün tasarıya evet diyeceğini açıkladı ve “Belki güvenliği onlar sağlar” dedi.

Trafik kontrollerinin de özel güvenliğe verilmesini öneren Angolemli, polisin nasıl olsa sivilleşmeyeceğini, bu nedenle de özel güvenlikten yararlanmak zorunda kalındığını belirtti.

Silah taşınmasının tasarıdan çıkarılmış olmasının olumlu bir adım olduğuna işaret eden Angolemli, özel güvenliğin gaz kullanma hakkının olabileceği konusunda da komite başkanından bilgi istedi.

Angolemli, konuşmasının sonunda polisin kısa süre içerisinde sivilleşmesini temenni etti.

ULUÇAY: “ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE POLİSTE EĞİTİM VERİLECEK”

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, bu tasarının polisin yapması gereken görevleri özel güvenliğin yerine getirmesini öngörmediğini belirterek, bugün için ülkede ihtiyaç duyulan bazı konulara çerçeve oluşturmayı amaçladığını söyledi.

Özel Güvenlik Hizmetleri Yasa Tasarısı’yla ilgili detaylı bilgi veren Uluçay, özel güvenlik görevlilerine Polis Genel Müdürlüğü tarafından mutlaka eğitim verileceğini, eğitimleri başarıyla tamamlayanların “özel güvenlik hizmeti verebilir” belgesi alacağını ifade etti.

Bu görevlilerin yetkilerinin çok sınırlı tutulduğunu ve kimseyi zora sokmayacak şekilde belirlendiğini kaydeden Uluçay, görevlilerin suç teşkil eden farklı durumlarda kalması halinde sorumlu kişiyi alıkoyma hakkı olacağını söyledi. Uluçay, özel güvenliğin polisle işbirliği içerisinde çalışacağını belirtti.

Uluçay, idari para cezası ve yaptırımların yanı sıra 6 ayda evrak, yılda bir de fiziki denetim yapılacağını, ruhsat harcının da 2 asgari ücret olacağını kaydetti.

ÖZDENEFE: “HÂLÂ ENDİŞELERİM VAR”

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, tasarının geldiği noktanın çok olumlu olduğunu, ilk halinden bugüne çok yol kat ettiğini belirterek kendisinin hâlâ bazı konularda endişeleri olduğunu belirtti.

Verilen yetkilerin bazılarının yasalarla çeliştiğine işaret eden Özdenefe, yasayla çeliştiğini savunduğu konulara örnekler verdi.

Özdenefe, tasarıdaki iki maddenin yeniden değerlendirilmesini istedi.

CANDAN: “KRİTERLER MERAK EDİLİYOR”

CTP Milletvekili Armağan Candan, tasarıyla ilişkin en çok merak edilen konunun önceden bu sektörde çalışanlara getirilecek kriterler olduğunu belirterek, yasanın son şeklinde onlar için de bir geçiş süreci sağlandığını belirtti.

EVREN: “İÇ GÜVENLİKTE ZAFİYET VAR”

İçişleri Bakanı Kutlu Evren ise iç güvenlikte zafiyet olduğunu belirterek, Polis teşkilatında sayısal ve teknik yetersizlik olduğunu söyledi.

Evren, yasanın büyük bir fayda sağlayacağına inandığını kaydederek, 5 ilçede güvenlik kamerası konması ile ilgili çalışma da yapıldığını belirtti.

Konuşmaların ardından “Özel Güvenlik Hizmetleri Yasa Tasarısı” oy çokluğuyla Meclis Genel kurulunda kabul edildi.

Toplantıda daha sonra Sayıştay Komitesi’nin Birleştirilmiş Serdarlı Belediyesi 2006 ve 2007 Mali Yılı Sayıştay Denetim Raporu Genel Kurul’un bilgisine sunuldu.

Komitede oybirliği alan raporu Sayıştay Komitesi Başkanı Teberrüken Uluçay okudu. Raporun bilgiye sunulmasından sonra Genel Kurulun bugünkü toplantısı tamamlandı.

Genel Kurul yarın saat 10.00’da yeniden toplanacak.