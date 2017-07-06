Özel Güvenlik Yasası yürürlüğe girdi

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere hazırlanan Özel Güvenlik Hizmetleri Yasası’nın, 1 Temmuz 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Yasa ile, özel güvenlik şirketlerinin ve çalışanlarının artık yasal bir statüye kavuşacağını ve yasa çerçevesinde faaliyet göstereceklerini belirten Bakan Evren, çalışanların ise Polis Genel Müdürlüğü tarafından verilecek özel eğitimlere tabi tutulacağını söyledi.

YASA, ÖZEL GÜVENLİK SEKTÖRÜNE DAİR HANGİ KONULARI DÜZENLİYOR?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yasa’nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kurulacak özel güvenlik şirketleri, özel güvenlik hizmeti alacak ve/veya kendi özel güvenlik birimini kuracak kamu veya özel kurum ve kuruluşlar ile özel güvenlik görevlisi olarak görev yapmak isteyen kişilerin Yasa ile belirlenen koşulları taşımaları ve öngördüğü kurallara uymaları gerekiyor.

Yapılacak denetimlerde bu kurallara uymadıkları tespit edilen gerçek ve tüzel kişilere Yasa ile belirlenen cezalar uygulanacak.

Yasa ile düzenlenmiş başlıca konular şunlar;

“1.Özel güvenlik şirketlerini ve faaliyetlerini denetim altına almak adına kurallar düzenlenmiştir

2.Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri, yükümlülükleri ve görev alanları belirlenmiştir.

3. Polis Genel Müdürlüğünce verilecek zorunlu temel eğitim ve yenileme eğitimleri ile özel güvenlik görevlilerini daha nitelikli hale getirmek amaçlanmıştır.

4.Sektörel olarak özel güvenlik hizmeti alması veya özel güvenlik birimi kurması zorunlu kuruluşlar ile özel olarak korunması gereken stratejik yer ve tesisler, Özel Güvenlik Komisyonunun görüşü alınarak Bakanlığın önerisi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile belirlenmiştir.

5. Özel güvenlik şirketi kurabilecek veya yönetebilecek kişiler ile özel güvenlik görevlisi olabilecek kişilerde aranan nitelikler belirlenmiştir.

6. Görevleri sırasında yaralanan veya engelli duruma gelen özel güvenlik görevlilerine ve görevlerini yerine getirirken hayatını kaybeden özel güvenlik görevlilerinin yasal mirasçılarına özel güvenlik şirketlerince tazminat ödenmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

7. Özel güvenlik görevlilerince üçüncü kişilere verilebilecek zararların tazmin edilebilmesi amacıyla özel güvenlik şirketleri tarafından mali sorumluluk sigortası yaptırılması zorunlu kılınmıştır.

8. Yasaya aykırı eylem ve ihmaller için suç ve cezalar belirlenmiş ve Yasa ile belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde idari para cezaları ve diğer yaptırımlar öngörülmüştür.”

MEVCUT ŞİRKETLERİN DURUMU NE OLACAK?

Yasa’nın yürürlüğe girdiği tarihte özel güvenlik sektöründe faaliyette bulunan ve/veya özel güvenlik hizmeti vermekte olan özel güvenlik şirketlerinin ise yeni kurallara uyum sağlayabilmesi amacıyla 1 yıllık bir geçiş süreci öngörülüyor.

Bu kapsamdaki şirketlerin, özel güvenlik hizmeti alan ve/veya kendi özel güvenlik birimi bulunan kamu veya özel kurum ve kuruluşlarının ve halihazırda özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilmiş kişilerin bu geçiş sürecinde Yasa’nın öngördüğü kurallara uyum sağlamak üzere tedbir almaları gerekiyor.

Konu hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen kişiler İçişleri Bakanlığına başvurulabilecek. 33/2017 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Yasası’na ise 2 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazete Ek-1’den veya www.mahkemeler.net sitesinden ulaşılabilecek.