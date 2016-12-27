HABER KIBRIS

Özelleştirme Değişiklik Yasa Önerisi Genel Kurul’da onaylandı

27/12/2016

Özelleştirme Değişiklik Yasa Önerisi Genel Kurul’da onaylandı
ads

KTHY eski personelinin kamuda statüsünün yükseltilmesi ve kayıplarının giderilmesi bu gün Meclis’te gündeme geldi.

Meclis’te gündeme getirilen öneri Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş tarafından reddedildi. Denktaş, önerinin bu şekliyle mali protokol ve mali disipline uygun olmadığını söyleyerek, öneriyi reddetti ve genel kuruldan ayrıldı. Özelleştirme Değişiklik Yasa Önerisi Genelkurul’da oy birliği ile onaylandı. 



TAGS: meclis, yasa, öneri
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2016 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems