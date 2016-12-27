Özelleştirme Değişiklik Yasa Önerisi Genel Kurul’da onaylandı

KTHY eski personelinin kamuda statüsünün yükseltilmesi ve kayıplarının giderilmesi bu gün Meclis’te gündeme geldi.

Meclis’te gündeme getirilen öneri Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş tarafından reddedildi. Denktaş, önerinin bu şekliyle mali protokol ve mali disipline uygun olmadığını söyleyerek, öneriyi reddetti ve genel kuruldan ayrıldı. Özelleştirme Değişiklik Yasa Önerisi Genelkurul’da oy birliği ile onaylandı.



