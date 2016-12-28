Özelleştirme gündemde

Bakanlar Kurulu, Devlet Planlama Örgütü tarafından hazırlanan 2017- 2019 orta vadeli program taslağını onayladı. Program, tartışılan özelleştirme politikalarını da bünyesinde barındırıyor

KIB- TEK’ “ÖZEL” ÖNEM:

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun faaliyet alanının yeniden düzenlenmesi yeni programda geniş bir şekilde yer aldı. Buna göre, dağıtım özel sektöre açılacak, Türkiye’den kablo ile elektrik getirilecek, hem Türkiye hem de Güney Kıbrıs ise enterconekte sistem için çalışma yapılacak

TELEFONDA ÖZELLEŞTİRME:

Telekomünikasyon altyapısını ve hizmetlerinin geliştirilmesi için özelleştirme yeni programda da yer aldı. Bilgi ve iletişim alanında MOBESE sistemi de hayata geçirilecek

İSTİHDAM VE BÜYÜME:

2016 yılında, ekonomik büyüme 2,4 olarak tahmin edilirken, 2017 ve 2018 yıllarında yüzde 5, 2019’da ise yüzde 5.5 büyüme hedefi var. Büyüme oranlarına bağlı olarak, 2019 yılı sonunda 126 bin 324 kişinin istihdam edilmiş olması sağlanacak

BAZI HEDEFLER:

2017- 2019 dönemini kapsayacak bazı hedefler şöyle:

Türkiye’den kablo ile elektrik gelecek Kıb- Tek’de dağıtım özelleştirilecek Sağlıkta tam güne geçilecek Tarımda teşvik sistemi değişecek Telekomünikasyon alanında özelleştirme sağlanacak Girne Dağları Özel çevre koruma alanı ilan edilecek Belediye sayısı azalacak Yatırım yapılmayan turizm rezervleri iptal edilecek

KAYNAK: HAVADİS - BERTUĞ TOPAL / HABERİN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN



