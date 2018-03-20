Özersay , Çavuşoğlu ile bir araya geldi

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı resmî konutunda yer alan görüşme başladı. Çavuşoğlu, Özersay’ı kapıda karşıladı. İki bakan ilk olarak baş başa görüşmeye geçti.

Baş başa görüşmenin ardından heyetlerarası çalışma yemeğine geçilecek.

Özersay ile Çavuşoğlu, baş başa görüşme ve heyetlerarası toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Görüşmede, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki yakın işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik hususlar ve Kıbrıs meselesine ilişkin son gelişmeler ele alınacak.

Dışişleri Bakanı Özersay’a, ziyarette Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Fazıl Can Korkut, Danışmanlık ve Siyasi İşler Müdürü Güneş Onar, Siyasi İşler Müdürü Gizem Alpman ile 1. Sekreter Sonat Altuğ eşlik ediyor.