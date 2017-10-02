Özersay: Başbakan memleketten bihaber!

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay sosyal medyadan Başbakan Özgürgün'ün devletin borcu kalmadı açıklamarını eleştirdi.

İşte Özersay'ın paylaşımı:

Kooperatif Merkez bankasına olan borcu yapılandırmadınız ve bir kuruş ödemediniz; İhtiyat sandığına olan borcu yapılandırmadınız ve ödemediniz; özel bankalardan alınan borçlar ortada; bütçede kamu borçlarının faizi için ayrılan ödemeyi de yapmıyorsunuz.

Özetle devletin borcunun FAİZİNİ DAHİ ödemezken, işkembeden atıp "devletin borcu kalmadı" diyorsunuz!

Memleketinden bu kadar bihaber bir başbakan daha var mı acaba bu dünyada!