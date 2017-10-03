Özersay: Bu Ülkeyi Yönettiğinizi mi Sanıyorsunuz?

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay “devletin hiç borcu yok” diyen Başbakan Özgürgün’e devletin borçlarına dair yeni rakamlarla yüklenmeye devam etti ve bir soru yöneltti:

“Siz bu konularda hiç bilgi veren yok mu? Kabinenizdeki bakanlıkların çalışmalarından ve devletin borcundan da mı haberdar değilsiniz?” Özersay Tarım Bakanlığı’nın son hazırlanan faaliyet raporundan paylaştığı bilgilerle Toprak Ürünleri Kurumu’nun biri 119 milyon Dolar, bir diğeri de 10 Milyon Dolar olmak üzere 130 Milyon Dolar civarındaki borcunu anımsattı.

İşte Halkın Partisi lideri Kudret Özersay’ın sosyal medya ortamında bu konuda yaptığı paylaşımın detayları:

Mesela hükümetinizin Tarım Bakanlığının kendi faaliyet raporunda BORÇ olarak neler yazıyor biliyor musunuz, okudunuz mu, hiç size bu konuda bilgi veren oldu mu sayın Başbakan? Biz verelim o bilgiyi: 1- Toprak Ürünleri Kurumu'nun Kooperatif Merkez Bankası'na 119,6 Milyon Dolar borcu var görünüyor, ama biz bunu kendi borcumuz olarak görmüyoruz ve hedefimiz bunu Maliyeye aktarmak, yani maliyenin, devletin borcu haline dönüştürmek.Evet, raporda bunu diyor. 2- Toprak Ürünleri Kurumu'nun Türkiye'deki Toprak Mahsülleri Ofisine 10 Milyon Dolar borcu var. Bir de bunu diyor aynı rapor. Devletin hiç borcu yok öyle mi? Siz bu ülkeyi, bu kurumları yönetiyorsunuz öyle mi? #KötüYönetimKaderDeği