Özersay: DP ile ortaklık...

Özersay, Demokrat Parti (DP) de dâhil başka koalisyon seçenekleri konusunda ise, “icraat yapacak bir koalisyon mu, ülkeyi seçime götürecek veya hukuksuzlukları sorgulayacak bir geçiş dönemi mi, hep birlikte istişare edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“YORUM YAPMADAN SONUÇLARI GÖRMEK ÖNEMLİYDİ”

Parti merkezinde öğle saatlerinde basın toplantısı düzenleyerek seçim sonuçlarını değerlendiren Özersay, seçim sonuçlarının ülkeye hayırlı olmasını diledi, bu süreçte yoğun çalışma yürüten ekibine, milletvekili adaylarına ve demokratik bir ortamda seçimin yapılmasına katkı koydukları için halka teşekkür etti.

Seçimlerle ilgili yorum yapmadan sonuçları görmenin kendileri için önemli olduğunu, bu nedenle açıklamayı bugün yaptıklarını dile getiren Özersay, sonuçların çok parlak olduğunu düşünmediklerini kaydetti.

Özersay, önümüzdeki günlerde seçim harcamalarını kalem kalem açıklayacaklarını da kaydetti.

“SANDIĞA GİTMEYENLERİN NEDEN GİTMEDİĞİ ÖNEMLİ”

Sandığa gitmeyen seçmenin neden sandığa gitmediğinin kendileri için önemli olduğunu, bu konuda kendilerini başarısız olarak değerlendirdiklerini anlatan Özersay, örgütlenme modeli gibi konularda da özeleştiri yaptıklarını aktardı.

Halktan yetki isterken sözlerini tutamayacakları bir koalisyon ilişkisine girmeyeceklerini taahhüt ettiklerini dile getiren Özersay, bu sabah itibariyle de kararlarının arkasında durarak oy birliğiyle UBP ile koalisyon görüşmesi yapmama ve koalisyon kurmama kararı aldıklarını belirtti.

Özersay, yeniden seçim öngörüp öngörmedikleriyle ilgili bir soru üzerine, “partizanlığa dayalı, temelinde hukuksuzluk ve verimsizlik olan, israfa dayanan yapının değişmesi için ne gerekirse yapmaya hazır olduklarını” kaydetti.

Yeni seçim sisteminden memnun kalıp kalmadıkları sorusuna karşılık da Özersay, “Memnun kalanı duymadım. Seçimden önce de duymadıydım, seçim sırasında da” dedi.

Özersay, yeni sistemle vatandaşın, “karma oyun zorluğundan kaçmak için mühür vurmak istemedikleri siyasi partilere mühür vurmak durumunda kaldığını” dile getirdi.

Sonuçların, “sandığa giden seçmenin büyük çoğunluğunun statükonun devamına taraf olduğunu” gösterdiğini de kaydeden Özersay, bu konuda ne yapılması gerektiğinin değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

“İCRAAT YAPACAK BİR KOALİSYON MU, ÜLKEYİ SEÇİME GÖTÜRECEK VEYA HUKUKSUZLUKLARI SORGULAYACAK BİR GEÇİŞ DÖNEMİ Mİ”

Özersay, DP’nin de içinde olacağı bir koalisyona nasıl baktıkları sorusu üzerine ise şunları söyledi:

“Bir koalisyon derken bu koalisyonun ülkeyi yönetecek ve icraat yapacak bir koalisyon mu, ülkeyi seçime götürecek bir geçiş dönemi hükümeti benzeri bir yapılanma mı ve belli bazı şartlarda birilerinin örneğin yargılanmasını veya hukuksuzlukları sorgulayacak bir geçiş dönemi, ertesinde seçime gidiş mi olup olmayacağını hep beraber istişare ederek belirleyeceğiz…”