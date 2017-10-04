Özersay: Her şeyi Türkiye’ye TESLİM etmek anlamına geliyor

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay sosyal medyadan Eğitim Bakanı Özdemir Berova'yı eleştirdi.

İşte Özersay'ın paylaşımı:

Sizin işbirliği dediğiniz şey, bilgiyi, belgeyi, kontrolü ve işin yapılmasını dahil, olduğu gibi her şeyi Türkiye’ye TESLİM etmek anlamına geliyor belli ki!

Bir Bakan çıkar savunma ve dış politikayı DEVRETMEKten bahseder, bir diğeri öğrenci ve öğretmenlere ait bilgileri-verileri DEVRETMEK için imza atar!

Siz neden Bakan oldunuz? Yetki ve sorumluluk alanınıza giren her şeyi Türkiye yapsın diye mi? Oldu olacak bu Bakanlıkları KAPATIN!!!

Ama YOK, yağma yok. Bu aymazlığınızın bedelini ödeyeceksiniz.

Kendi kendini yönetme talebi sadece ara bölgede müzakerelerde savunulacak soyut bir şey değildir. Bu kadar yıl bu adada var olmak için kavga verdik, kaybetmedik, şimdi bu vurdumduymazlığınız ve şahsi menfaat ve rant düşkünlüğünüz nedeniyle bu Halkı elde ne varsa yitirme noktasına sürüklüyorsunuz.

#YETER