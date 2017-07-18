Özersay: Kalkınma Bankasında Avans Yoluyla Peşkeş Yasallaşıyor

Özersay, bir yandan bankaya henüz geçmişte aldığı krediyi ödemeyenlere yeni krediler verilmesinin önünün açıldığını diğer yandansa avans adı altında herhangi bir hak ediş olup olmadığına ve projede bir ilerleme olup olmadığına bakılmaksızın kredinin önceden kullandırılması yoluna gidiliyor olduğuna dikkat çekti ve uyardı:

"Bu yeni peşkeşlere ve Kalkınma Bankasının çöküşüne neden olabilir" İşte Özersay tarafından yapılan paylaşım: Dikkat!!! Yeni Seçim Yatırımları, Yeni Peşkeşler Yolda!!! Kalkınma Bankası Tüzüğü Bakanlar Kurulu kararıyla değiştirildi. Buna göre Genel Müdürün yetkisi dışında, Yönetim Kurulu’nun yetkisinde olan ve kredi verilenlere AVANS kullandırılmasıyla ilgili olan kararlarda HERHANGİ BİR KRİTER YOK! Buna göre milyonluk kredilerin tamamı, herhangi bir hak ediş olup olmamasına bakılmaksızın Yönetim Kurulu kararıyla kullandırılabiliyor. Bu İSTİSMARA ÇOK AÇIK bir düzenleme. Yarın bir gün seçim yasakları devreye girdiğinde, önceden kararı alınan kredilerin TAMAMI avans olarak seçim döneminde de kullandırılabilecek. Kime mi? Kime olduğunu söylemeye gerek var mı sizce? Öte yandan kredi verilmesine engel teşkil eden haller konusunda Tüzük’te yapılan değişiklikle Kalkınma Bankası’ndan kredi almış ancak HUKUKSAL VE İDARİ TAKİPTE olan kişilere YİNE KREDİ VERİLEBİLECEK!!! Evet, yanlış duymadınız! Eğer almış olduğu kredinin ve yatırımın yüzde 40’ını tamamlamışsa kendisine YİNE KREDİ verilebilecek!!! Kukusuz bu da bankayı çok zor duruma sokabilecektir. Eskiden hukuk kurallarına aykırı şekilde yaptıklarını, şimdilerde hukuksal bir kılıfla gizleme ve yasallaştırma yoluna gidiyorlar. Minareyi çoktan çalmışlardı, şimdilerde kılıfını hazırlıyorlar. Olacak şey değil!!!