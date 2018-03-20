Özersay: Müzakere süreci amaç değil araçtır

Ankara’daki temaslarını tamamlayarak KKTC’ye dönen Özersay, Ercan Havalimanı’nda temaslarını değerlendirdi.

Ankara’da hem ikili hem de bölgesel konuları ele aldıklarını belirten Özersay, “özellikle ortadoğu bölgesinde çok hızlı gelişmeler yaşanıyor. Sadece Kıbrıs’a bakarak değerlendirme yapılamaz bölgedeki gelişmeleri de dikkate almamız lazım. Biz Ankara’da tüm bu konuları ele aldık. Türkiye ile bu konularda tam bir fikir içerisindeyiz” dedi.

Türkiye’de ayrıca Kıbrıs sorunu ile ilgili olarak bundan sonra neler yapılacağını da ele aldıklarını anlatan Özersay, “müzakereler amaç olmalamalı bu bizim için önemli ve bu konuda Türkiye ile tam bir mutabakata vardık ve müzakereler bir amaç değil araçtır”ifadelerini kullandı..

Özersay, Kıbrıs adası etrafındaki doğal zenginlikler konusunu da ele aldıklarını belirterek, bu konuda da Türkiye ile tam bir mutabakata vardıklarını söyledi.

Güney Kıbrıs’ın tek yanlı çalışmalarına da değinen Özersay, “Biz Türk tarafı olarak bir yüzdelik istemiyoruz. Alınacak her kararda atılacak her adımda söz sahibi olmalıyız” dedi.