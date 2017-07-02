Özersay Müzakereler Konusunda Uyarı ve Önerilerde Bulundu

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay bir açıklama yaparak İsviçre’de devam eden müzakerelerde gelinen aşama hakkında uyarı ve önerilerde bulundu. Özersay yöntem olarak müzakerelerin olumlu sayılabilecek bir hal aldığını, öte yandan bundan sonrasında Rum tarafının müzakereleri uzatmaya çalışmasını önlemek için bazı konulara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

HP Genel Başkanı açıklamasında sadece bazı konularda uzlaşma sağlanması durumunda ya da bu yönde bir görüntü verilmesi durumunda sürecin Rum tarafınca uzatılmasının, zamana yayılmasının mümkün olacağını ve buna izin verilmemesi gerektiğini vurguladı. Açıklamada ayrıca bu konferansın artık bir son nokta olduğunun sadece söylenmesinin değil hissettirilmesinin, sürecin ciddiye binmesini ve sonuç alıcı hale dönüştürülmesini sağlayacak yegane unsur olduğuna da dikkat çekildi.

Çerçeve antlaşması benzeri bir uzlaşının muğlak ve herkesin dilediği gibi yorumlayabileceği bir kağıttan ibaret kalması durumunda yarardan çok zarar getirebileceği uyarısında da bulunan Özersay, “taahhütler tüm başlıkların temel unsurlarını kapsamalı ve net olmalıdır. Öbür türlü, soyut ve muğlak bir çerçeve anlaşması bu sürecin zamana yayılmasıyla ve statükonun devamı ile karşı karşıya kalırız” dedi.