Özersay, 'tek başına iktidar' bileti istedi

Havadis'in haberine göre, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, statükoyu yaratan ve buna ortak olan ve hesap soramayacakları bir koalisyona Halkın Partisi’nin girmeyeceğini söyledi.

Kudret Özersay, “Geçmişteki yolsuzluk hukuksuzluk ve usulsüzlükten hesap soracağımızın sözünü verdik. Bugün verdiğimiz bu sözün arkasında duruyoruz ve hesap soramayacağımız bir koalisyon ilişkisine girmeyeceğimizi söylüyoruz” dedi.

Özersay, Havadis WEB TV’ye konuk oldu, Yazı İşleri Müdürü Hüseyin Ekmekçi’nin sorulrını yanıtladı.

Halkın Partisi’nin tek başına iktidarda olmasının çok önemli olduğunu kaydeden Özersay, bunun da vatandaşın iradesi ile mümkün olduğunu kaydetti.

Özersay, “CTP ve UBP’de ağırlığı olan kişilerle ilgili Sayıştay raporu var. Biz bu iki partiden biri ile koalisyon kurarsak bunun üzerine nasıl gideceğiz. Kamunun yöneticilerini tayin ettiği bankalarda batık krediler verildi, bunun istismara açık şekilde yapıldığını hepimiz biliyoruz. Finansal anlamsa itibarı olmayan kişilere de kredi verildi. Esnafın alacağı krediyi yandaşlarına verdiler. Biz bunun üzerine gitmeye başladık mali polis bu hususta devrede. Göreve geldik UBP ile CTP ile koalisyon kurduk diyelim bunların üzerine gitmeye kalkıştığımızda ‘tamam biz atamıştık, şimdi bunu çok dürtmeyelim’ noktasına bizi getirmeye çalışacaklarından hiç kuşkum yoktur. Bizim duruşumuz nettir, vatandaşın istemesi durumunda Halkın Partisi tek başına iktidara getirilebilir” diye konuştu.

Tek başına iktidara gelme ihtiyacının sadece hesap sormak için olmadığını söyleyen Özersay, şunları söyledi: “Koalisyon ilişkilerinde son 5-10 senedir bakanlıklar pazarlığı yapıldı, bu pazarlık yapılırken de hangi dairelerin o bakanlığa bağlı olacağının pazarlığı yapıldı. Sonuç ise şu; arşiv yok, bir sene önce verdiğiniz dilekçe, belge, doküman yok. Bu devleti çökerten bir yapıdır. Öte yandan döviz bu kadar yükselmişken istikrara ihtiyaç var. Bu anlamda da tek başına iktidara gelmek önemlidir.”

“Halk siyasi görüşünü ortaya koymaktan çekiniyor”

Seçim süreçlerinde yapılan anketlere de değinen Kudret Özersay, yapılan her anketin doğru neticeyi ortaya koymadığını ancak, anket sonuçlarının seçim sonuçlarını üzerinde belirleyici bir etkisi olduğunu belirtti.

Özersay, şunları söyledi: “2015’te Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde çok sayıda anket yapıldı. Tümünün ortalaması alındığında sandıktan çıkacak destek yüzde 8’lerde bulunuyordu. Biz de ısrarla o seçimi kazanabileceğimizi söylüyorduk, gerçekten de buna inanıyorduk, çünkü toplumun nabzını tutabiliyorduk. Neticede sandıktan yüzde 21.5 bir destek aldık. O dönem yapılan anketler, bir grup seçmende ‘Kudret Özersay’ı istiyorum ama anketlerde geride çıkıyor, ben oyumu şu kişiye kullanayım’ gibi bir algı oluşturdu. Dolayısıyla anketlerin seçimi sonucu etkileyen bir sonucu oldu. Doğru bir yöntemle yapılmayan anketler iyi niyetli yapılsa da sonucu bulamıyor. Çünkü, toplumsal, ekonomik ve sosyolojik konularda doğru yanıtları bulabiliyorsunuz ama siyasal tercih konusunda Kıbrıs’ta insanlar bunu ifade etmekten çekiniyor. Bunun nedeni de ülkede yaratılan statükodur. Çok sayıda insan kamuda çalışıyor ve görevlerini yerine getirirken bir nevi baskı altına alınıyorlar. Belki kendisine, ailesine veya akrabasına dolaylı bir zararı olur mu diye bir korku içerisinde ve siyasi görüşünü ifade etmekten çekiniyor, kendini gizliyor.”

Kudret Özersay, UBP’nin 7 Ocak’tan itibaren hükümette olamayacağını söyledi ve halka, “‘Tayininizi, terfinizi, atamanızı yapmayacağım gibi baskılara boyun eğmeyin!’” çağrısında bulundu.

“İçi boş vaatlerle seçmeni yönlendirmeye çalışıyorlar”

Kudret Özersay, geçicilerin kadrolanması ile ilgili yasanın ve polis yasasının seçim sürecinde gündeme alınmasının tamamen seçime yönelik bir tavır olduğunu bu hususlarda verilen vaatlerin içinin de boş olduğunu savundu.

Özersay, şunları söyledi: “Geçicilerin kadrolanması konusu, polislerin emekliliği konusu seçim öncesi hükümet gündeminde. Bu noktada vatandaşların kendilerine şu soruyu sormaları gerektiğini düşünüyoruz; ‘Bu partiler yıllardır hükümetteler bunları yapmak neden şimdi akıllarına geldi?’ Çünkü aslında yapılan veya yapılacak olan bir şey yok. Bu ‘mış’ gibi yapmaktır. İçi boş vaatlerden başka bir şey değildir. Vatandaş lütfen bunları görsün ve olaya sadece kendi özelinde bakmasın, çünkü bütün olarak baktıklarında tüm olan bitenin aslında seçim öncesinde seçmeni yanlış yönlendirmek için bir çaba olduğunu göreceklerdir.”

Özersay, geçicilerin kadrolanması ile ilgili görüş ve düşüncelerini paylaştı: “Genel sistem itibari ile geçici denilen statü, bir deneme süresine bağlı olabilir. Yani kadrolamadan önce deneme performansına bakarsınız, buna göre kadrolarsınız. Geçici işçi de olmaması lazımdır. Geçici işçiler memur gibi çalıştırılmaktadır. Bin civarlarındaki geçici bugün çok önemli işler yapıyor. Kamuda öyle kilit noktada geçiciler var ki, bu kişiler o görevlerden ayrılsınlar adeta hizmet durur. Biz Halkın partisi olarak şunu dedik; ‘ne yaparsanız yapın, adil olması lazım’ Bu noktada sadece geçicilere açılacak bir sınavın adil olmadığını düşünüyoruz. Kamunun dışında olup da münhal açılmasını bekleyenler var. Başka bir statüden kamuya girip eğitimine uygun bir yere geçsin diye münhal açılmasını bekleyenler var. Biz diyoruz ki genel bir sınav yapılsın, hepsi bu sınava girebilsinler. Geçicileri bu sınavın içerisinde daha avantajlı bir konuma koyabilirsiniz.”

“Özel sektörde torölans ile biz kuralları ortaya koyacağız”

Halkın partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, özel sektör çalışanları ile ilgili olarak da görüşlerini dile getirdi.

Özel sektör çalışanları ile ilgili duruşlarının net olduğunu söyleyen Özersay, şunları söyledi: “Devletin görevi çalışma yaşamının kurallarını tam bir şekilde uygulamaktır. Şuanda piyasada devletin hizmet aldığı alanlarda asgari ücret altında çalıştırılan, sosyal güvenlik yatırımları yatmayan çalışma saatinin dışında ek mesai gibi çalışan insanlar var. Pek çok kişi sözleşme olmadan çalışıyor, görev ve sorumluluk alanları belirlenmiş değil. Sıfır torölans ile biz kuralları ortaya koyacağımızın ve denetleyeceğimizin sözünü veriyoruz. Özel sektör çalışanlarının çalışma hayatı kuralları bağlamındaki haklarını savunacak durumda olacağız.”

“Aday listesinin temsil niteliği çok yüksek”

Kudret Özersay, aday belirleme sürecini anlattı, Halkın Partisi milletvekili adaylarının profili hakkında bilgi verdi.

Özersay, “Halkın Partisi’nde aday belirleme sürecinde bir ortak dilin geliştirilmesi için çalışmalar yapıldı. Daha önce de ifade ettik. İlla tanınan kişilerin milletvekili olacağı beklentisine girmemelerini söyledik. Biz aslında ne söylediysek bugüne kadar onu yaptık. 50 adaydan 25’i partinin dışından, kendi alanında başarılı insanlardan oluştu. Tümü kendisini ispatlamış, genç ve dinamik insanlar. Elbette aralarında tecrübeli insanlar da var. Halkın Partisi’nin aday listesi dengeli, toplumun farklı kesimlerine hitap edebilen, ‘partim partim’ diye bağırmayan bir listedir. 50 kişilik listede bir doktor, bir diş hekimi, 6 da hukukçu var. Aday listesinin bana göre temsil niteliği çok yüksek. Toplumda zaman içerisinde milletvekili olanların bakan olacağı algısı oluştu. Biz en baştan beri şunu söyledik; Halkın Partisi iktidarında milletvekillerinin sadece bazıları kabineye girecek. Bakanlar Kurulu’nun en az yarısı meclisin dışından olacak. Çünkü bu ülkede iş yapılmasına ihtiyaç var. Bu noktada müdürlüklerde, müsteşarlıklarda, bakanlıkta, yönetim kurulu üyeliklerinde, kaymakamlıklarda liyakata dayalı değerlendirmeler yapacağım.”