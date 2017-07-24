Özersay: Yamalı bohça bir azınlık hükümeti

Halkın Partisi Genel Başkanı Özersay, ülkede halktan kopuk, meşruiyetini önemli ölçüde yitirmiş, Bakanları ve vekilleri kendi arasında rant kavgasına tutuşmuş yamalı bohça bir azınlık hükümeti olduğunu belirtti.

Özersay, rant paylaşımı üzerine kurulmuş yamalı bohça bir hükümetin bu yılın sonuna doğru yapacağı bir bütçe ile önümüzdeki yılı halktan yetki alacak olanların yönetmesinin güçlükler içereceğini söyledi.

Özersay, erken seçimin gelecek yıla kalmaması gerektiğine vurgu yaparak, gelecek yılın bütçesini, gelecek yıl hükümet edecek olan siyasal hareketin belirlemesi gerektiğini kaydetti.

“Bu son uygulamalar şu anki Başbakan’ın geçmişte Sayın İrsen Küçük’ün yaşadığına benzer şekilde sandıkta kalmasına neden olabilir. Eski siyaset yürüten ve bugün Meclis’te bulunan siyasi partiler açısından durum hiç de iç açıcı değildir. Son dönemleridir, artık kimisini evlerine, kimisini de Savcılık veya başka devlet organları kanalıyla yargıya göndereceğiz”

Kaynak: Yenibakış | Haberin Tamamı İçin Tıklayın