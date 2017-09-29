Özersay: Yarın temeli atıyor musunuz sayın Bakan?

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay sosyal medyadan gündem yaratacak bir paylaşımda bulundu

Özersay, Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst’ün yaklaşık iki ay önce Değirmenlik-Girne yolunun çif şeritli olması için eylül ayı içerisinde temel atılacağı açıklamasını gündeme taşıdı. Özersay, Kemal Dürüst’e “BİR GÜNÜNÜZ KALDI!” diyerek şu soruları sordu

BİR GÜNÜNÜZ KALDI!

1-Hem Bakanlık hem de Belediye açıklama yapıyor AMA HİÇBİRİ asıl soruya yanıt vermiyor: “orada Bakan’ın mandırası (kibarca ağılı) var mı, yok mu?”

Hiçbiri “yoktur” diyemiyor, hatta bu noktayı ağzına bile almıyor!

Neden?

Çünkü oradaki mandıralardan biri Kemal beye ait de ondan. Onca kelam edip bunu neden söylemiyor ve gizlemeye çalışıyorsunuz? Bilinmesini istemiyorsunuz da ondan.

2- Kamuoyuna adeta masal okurken, sadece Bakan'a ait mandra konusunda değil, gelen eleştiride adı geçen Dağ Yolu konusunda da bir kelam etmiyorsunuz!

3-O halde biz size Dağ Yolu konusunda bir hatırlatma yapıp bir soru soralım: 13 Ağustos’taki sözlerinizi hatırlıyor musunuz sayın Bakan? Ne mi demiştiniz? “Girne-Dağyolu’nun çift şeritli yol olarak yenilenmesi projesinin ihalesi tamamlanarak, ihaleyi alan firma EYLÜL AYI İÇERİSİNDE TEMEL ATACAK”.

Eylül ayının bitmesine bir gün kaldı.

Yarın temeli atıyor musunuz sayın Bakan?

13 Ağustos 2017 tarihinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Girne-Dağyolu olarak bilinen Değirmenlik-Girne yolu ile ilgili açıklamasını görmek için tıklayınız