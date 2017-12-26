Özersay'dan '700 bin dolar' açıklaması

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı, Milletvekili adayı Kudret Özersay, basına da yansıyan Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün 700 bin dolarlık banka hesaplarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı, “Büyük yatırım yapılacağında işleri hızlandırıldığında komisyon olarak kazanılabilir, bunun gerçek adı rüşvettir. Veya bir bet ofisi izni verilirken ona aracılık edildiğinde kazanılabilir… Başkaları, başka bir para aklarken ona göz yumma karşılığında kazanılabilir… Bu kara bir dehlizdir…” dedi.

Özersay, 7 Ocak’taki seçimlerde HP’nin birinci parti çıkacağını, hatta tek başına iktidara gelebileceğine işaret etti. Özersay, seçim süreci boyunca HP’ye yapılan eleştirilere de değinerek, “Seçim yaklaştıkça, karalamaların daha da artacağını düşünüyorum. Bu dönemde bunların ısıtılarak ortaya atılması bence tesadüf değildir. Bence bize az bile yapıyorlar” şeklinde konuştu.

Kaynak: Yenidüzen - Haberin Tamamı İçin Tıklayın