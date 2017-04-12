Özersay'dan laboratuvar eleştirisi!

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, 2016 Aralık ayında meydana gelen Devlet Laboratuvarı'ndaki yangınla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İşte Özersay’ın paylaşımı:

CTP'li eski sağlık Bakanı "tedbir almadınız" diyerek şu anki sağlık Bakanını labaratuvar yangını konusunda suçluyor, sorumlu tutuyor. Bu eleştiri doğru mu? Doğru.

UBP'li Şimdiki sağlık Bakanı CTP'li eski sağlık Bakanını "elektrik konusunda sizi uyarmışlardı ama tedbir almadınız" diyerek suçluyor, sorumlu tutuyor. Doğru mu? Doğru.

"O dönemde laboratuvarı su basmıştı kim bilir o suları nereye boşalttınız?" diyor, suçluyor, sorumlu tutuyor. Doğru mu? Doğru.

Peki şu anki sağlık Bakanı kendisi göreve geldiğinde bu tedbiri bu raporu görüpte neden kendisi almamış? Cevap var mı? Yok!

Özetle birbirinizle AYNISINIZ, YOK ASLINDA BİRBİRİNİZDEN FARKINIZ denildiğinde hepiniz kızıyorsunuz ama aynısınız işte...

Bir taneniz olsun çıkıp açık yüreklilikle sorumlu olduğunu kabul edebiliyor mu? O medeni cesareti gösterip istifa edebiliyor mu?

Tencere dibin kara, seninki benden kara...

#EskiSiyasetBıktırdı